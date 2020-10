Samsung vai usar plataforma de virtualização da VMWare na 5G

Fabricante sul-coreana vem ampliando presença em redes na Coreia do Sul e na América do Norte.

A VMware e a Samsung selaram nesta semana uma parceria. Pelo acordo, a Samsung vai utilizar a plataforma de virtualização VMWare Telco Cloud nas vendas de equipamentos para redes 5G, tanto para o núcleo, como para o edge e a rede de acesso móvel (RAN).

A Samsung é uma novata do mercado de redes. Com presença na 5G das operadoras da Coreia do Sul, cresceu nos últimos três anos no segmento em vendas para teles dos Estados Unidos, que buscaram fornecedores alternativos à Huawei e ZTE, banidas daquele mercado. No Brasil, por enquanto, o foco da Samsung tem sido o consumidor final, com a venda de smartphones, tablets, notebooks e aparelhos de linha branca.

PUBLICIDADE

Segundo as empresas, o objetivo da parceria é acelerar o “ciclo de inovação por meio de um melhor design de rede de ponta a ponta e oferecer suporte à agilidade necessária para 5G”.

As empresas têm trabalhado juntas no laboratório da Samsung para otimizar funções de rede virtualizadas e a conteinerização dessas aplicações em nuvem. Entre as soluções em desenvolvimento estão as de vRAN, 5G Core, MEC, Management e Analytics.

A parceria é parte do movimento em torno da OpenRAN, em que há abertura das interfaces e uso de sistemas desagregados na infraestrutura de redes móveis. O filão promete ser rentável. A VMWare anunciou em agosto parceria com a Intel para desenvolvimento de produtos.

A promessa é que o uso de padrões abertos abram o mercado atualmente concentrado em três grande fabricantes, para uma miríade de concorrentes uma vez que os equipamentos da infraestrutura deixam de rodar apenas com software proprietário. Para as operadoras, isso é promessa de redução de custos e maior velocidade na implementação de novos serviços.