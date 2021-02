Samsung lança primeiro notebook da marca Galaxy, usada nos smartphones

A Samsung lançou no Brasil o notebook Samsung Galaxy Book S, primeiro notebook com a marca Galaxy, utilizada em smartphones. O dispositivo está disponível na loja física e online da Samsung e em redes varejistas parceiras pelo preço sugerido de R$ 7,2 mil na versão de 256GB e R$ 7,5 mil na versão de 512 GB.

Apesar do preço, o notebook é equipado processador intermediário da Intel, o i5. Vem com sistema operacional Windows 10 e memória RAM de 8 GB. Com uma duração de bateria de 17h. O aparelho ainda conta com WiFi Gigabit que proporciona maior velocidade de navegação na internet sem fio doméstica.

O Galaxy Book S é o notebook mais fino já lançado pela Samsung. Possui apenas 1,18 cm de espessura e pesa 950 gramas. A tela é touch Full HD e o botão liga/ desliga conta com um sensor biométrico. (Com assessoria de imprensa)