Samsung lançará rádios 5G de banda média para 400 MHz

Com lançamento previsto para 2022, a próxima geração de rádio da sul-coreana promete suportar o dobro de largura de banda do que os atuais hardwares da empresa

A Samsung planeja entregar no início do próximo ano sua próxima geração de rádios 5G que suportam 400 MHz de banda larga. Isso representa o dobro da largura de banda do que o atual hardaware da empresa consegue suportar, de 200 MHz.

De acordo com a Samsung, uma vez que os rádios podem lidar com uma largura de banda mais ampla as operadoras podem minimizar a quantidade de hardware de rádio necessária para novas implantações 5G de banda média. Essa largura de banda inclui frequências não contíguas dentro do alcance de 400 MHz.

PUBLICIDADE

A sul-coreana é um dos fornecedores da Verizon, que levou 3.511 licenças no leilão de banda C dos Estados Unidos, sendo a operadora que mais desembolsou. A Samsung assinou um grande contrato com a operadora em setembro. Inicialmente, a Verizon planeja utilizar sua macrorrede já existente nos principais mercados para implantar a 5G na banda C, enquanto atende a médio prazo algumas áreas rurais.

Além da expansão de suporte para banda larga, a Samsung tem feito outras melhorias de rádio em seu portfólio, como maior precisão de formação de feixes para o MIMO Massivo. Em fevereiro, a empresa declarou que a nova tecnologia emprega processamento avançado de sinal e inteligência artificial. A expectativa é de que isso aumente o rendimento da rede em até 30% para ambientes 4G e 5G. (Com agências internacionais)