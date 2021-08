Samsung lança novos smartphones dobráveis e relógios

Empresa trocou a linha de smartphones Note pela Fold, de tela flexível e que deve desembarcar no Brasil com preços próximos de R$ 10 mil.

A Samsung anunciou nesta quarta, 11, novos dispositivos móveis. A fabricante sul-coreana apresentou dois smartphones com telas sensíveis ao toque dobráveis: o Samsung Galaxy Z Fold3 e o Galaxy Z Flip3. O primeiro tem uma tela de 7,6 polegadas quando desdobrada. O segundo, de 6,7 polegadas.

Ambos usam a plataforma Snapdragon 888 5G da Qualcom e contam com câmeras principais de 12 MP e câmeras dianteiras de 10 MP. Essa é a terceira geração de aparelhos com tela flexível da empresa. A fabricante afirma que a durabilidade das telas em 80%, e que os celulares são à prova d’água.

O Galaxy Z Fold 3 será vendido com armazenamento interno de 256 ou 512 GB. Já o Flip, com 128 ou 256 GB. Os preços vão de US$ 999 a US$ 1.8 mil nos Estados Unidos. Ou seja, até R$ 9,4 mil segundo a conversão pelo câmbio de hoje.

A data de lançamento no Brasil não foi anunciada. A empresa marcou evento para revelar a chegada dos novos produtos no Brasil para o próximo dia 15 de setembro. Lá fora, eles serão vendidos a partir de 27 de agosto. A linha Fold substitui a antiga linha Note, e inclusive é compatível com canetas digitalizadoras específicas para o aparelho.

Relógios

A companhia anunciou também os relógios inteligentes Galaxy Watch4 e o Galaxy Watch4 Classic, ambos equipados com eSIM. A série Galaxy Watch4 apresenta o primeiro processador de 5nm em um Galaxy Watch – com CPU 20% mais rápida e 50% mais RAM, e uma GPU 10 vezes mais rápida do que a geração anterior. A resolução da tela é de 450 x 450 pixels, e o armazenamento chegou a 16 GB. A Samsung afirma que os usuários querem armazenar no relógio músicas e fotos, por isso ampliou o espaço interno. Os produtos começam a ser vendidos em 27 de agosto. Mais detalhes técnicos abaixo.