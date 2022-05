Samsung lança novos celulares 5G no Brasil, com preços de R$ 2,7 a R$ 3,5 mil

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Empresa coloca no mercado o Galaxy M23 5G e o Galaxy M53 5G. Ambos são comercializados apenas por lojas online

A Samsung lançou nesta terça, 17, no Brasil, dois novos modelos de celulares intermediários com conectividade 5G: o Galaxy M23 5G e o Galaxy M53 5G. O primeiro custa R$ 2,7 mil, enquanto o segundo tem o preço sugerido de R$ 3,5 mil. Ambos são comercializados apenas por lojas online.

Os dois novos celulares chegam ao mercado menos de um mês após o lançamento anterior da Samsung, o A22 5G, que saiu com preço mais acessível.

O Galaxy M23 5G usa processador Qualcomm Snapdragon 750G. Tem memória RAM de 6GB, armazenamento de 128 GB e tela de 6.6 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz. O M53 usa processador MediaTek D900, e vem com memória RAM de 8GB, armazenamento de 128 GB e tela de 6.7 polegadas, com taxa de atualização de 120 Hz.

A câmera frontal do M23 é de 8MP, a do M53, de 32MP.

Tanto o M23 como o M53 trazem bateria de 5,000 mAh e compatibilidade com o carregamento de 25W7. Segundo a Samsung, isso permite carregamento de 50% da carga dos celulares em 30 minutos.

O M23 pesa 195 g, e mede 165,5 x 77 x 8,4 mm. O M53 pesa 176 g, e suas dimensões são 164,7 x 77 x 7,4 mm. Em relação ao peso, o fabricante avisa que pode variar um pouco, dependendo do processo de fabricação.

A venda do Galaxy M53 5G começa nesta terça, 17. O modelo pode ser adquirido nas cores azul, verde e marrom. O M23 chega no dia 25 de maio nas cores azul, verde e cobre. (Com assessoria de imprensa)

