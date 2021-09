Samsung lança novo smartphone intermediário, o Galaxy M22

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Samsung lançou hoje, 29, o Galaxy M22 no mercado brasileiro pelo preço sugerido de R$ 1.799.

O dispositivo conta com um processador Octa-Core de até 2.0 GHz, memória RAM de 4 GB e memória interna de 128 GB. O usuário pode expandir o armazenamento em até 1 TB com cartão MicroSD. A bateria tem capacidade de 5.000 mAh. O smartphone também oferece carregamento rápido de 25W. No entanto, a companhia vende o carregador de 25 W para carregamento rápido separadamente.

O Galaxy M22 conta com tela de 6,4 polegadas super AMOLED, resolução HD+ e taxa de atualização de 90 Hz. Somado a isso, a tecnologia Dolby Atmo entrega experiência sonora de efeito em três dimensões.

O smartphone traz quatro câmeras traseiras. A primeira câmera, com sensor principal de 48 MP, garante fotos claras. Já a de sensor Ultra Wide de 8 MP permite registrar fotos panorâmicas com um ângulo de 123º, semelhante a visão do olho humano. A terceira câmera é um sensor de profundidade de 2 MP. Já a última tem sensor macro de 2 MP. Há também a câmera frontal de 13 MP.

Recentemente, a marca também apresentou os celulares dobráveis, Galaxy Z Fold3 5G e o Galaxy Z Flip3 5G. custando entre custam entre R$ 7 mil e R$ 13.800. (Com assessoria de imprensa)