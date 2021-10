Samsung lança Galaxy M52 5G apenas em sua loja

A Samsung lançou, hoje, 28, o Galaxy M52 5G no Brasil, o primeiro da família Galaxy M compatível com a tecnologia 5G. O dispositivo está a venda penas na loja online da Samsung pelo valor de R$ 3.499.

O Galaxy M52 5G conta com um processor de última geração octa-core de até 2.4 GHz e 6 GB de RAM. De acordo com a companhia, o processamento do dispositivo obteve uma melhora de 40% no processamento. Com a função RAM Plus, a memória RAM virtual pode se expandir em até 4 GB.

A bateria é de 5.000 mAh, e o carregador incluso tem capacidade de 15 W. Para obter carregamento rápido, o consumidores devera comprar o carregador de 25 W. A tela Super AMOLED Plus mede 6,7 polegadas tem taxa de atualização de 120 Hz. A tecnologia Dolby ATMOS presente no Galaxy M52 5G oferece experiência de áudio 3D com ou sem fone de ouvido.

O Galaxy M52 5G conta com três câmeras traseiras que permitem expandir as barreiras da fotografia. São três sensores na parte de traz do dispositivo: o principal, com 64 MP, um segundo sensor Ultra Wide e o sensor macro, que captura mais detalhes. Há ainda o sensor frontal de 32 MP. O aparelho conta com 128 GB de memória interna, que pode chegar até 1 TB, com cartão MicroSD de até 1 TB.

Adquirindo o celular até 21 de novembro, o cliente recebe o novo fone de ouvido sem fio Galaxy Buds2. (Com assessoria de imprensa)