Samsung irá produzir chips baseados em 2 nm até 2025

O chip que utiliza processamento de 2 nm está em fase inicial de desenvolvimento e o de 3 nm deverá começar a ser produzido no primeiro semestre de 2022

A Samsung detalhou planos para expandir a sua fabricação de chips até 2025. A companhia passará a produzir em massa chips utilizando processamento de 2 nm e 3 nm, anunciou o presidente e chefe do Negócio de Fundição, Choi Si-young em evento anual da empresa.

O executivo afirmou que a produção de chipsets vive uma era de incertezas que não se sabe quanto tempo irá durar. “Nós esperamos, no entanto, que poucas companhias estejam equipadas para competir nessa nova fronteira para escalar o processo”, completou.

O chip de 2 nm ainda está no processo inicial de desenvolvimento e utilizará tecnologia Gate-All-Around FET (GAA FET). A fabricante sul coreana deve começar a produzir seus primeiros modelos de chipsets baseados em processamento 3 nm na primeira metade de 2022. Comparado com os chips de 5 nm, os de 3 nm prometem melhorar a performance do produto em 30%, reduzir o consumo de energia em 50% e precisar de 35% menos espaço. A Samsung dará início a fabricação da segunda geração da linha em 2023.

A fábrica de Pyeongtaek, na Coreia, será a responsável pela produção dos chips de 3 nm. O local passará por reformas para suas expansões. Além da produção na Coreia, outra indústria nos Estados Unidos se dedicará a fabricação dos chipsets, mas Choi Si-young não revelou sua localização exata.

A fabricante também tem planos para sua plataforma rádio frequência de 8 nm. Ela irá expandir sua presença na 5G ao oferecer aplicações para ondas milimétricas. (Com agência internacional)