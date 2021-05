Samsung investirá R$ 180 bi na construção de nova unidade de produção de chips

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A empresa anunciou que fará uma nova linha de produção destinadas aos modelos de chips 14nm DRAM e 5nm logic, que deve entrar em operação a partir do segundo semestre de 2022

A Samsung reservou um investimento de KRW 38 trilhões (R$ 180 bilhões) para acelerar a pesquisa de chips sem memória e construir uma nova unidade de produção. Com isso, a companhia eleva seu investimento total planejado no segmento para KRW 171 trilhões (R$ 792 bilhões) até 2030.

A empresa também anunciou estar construindo uma nova linha de produção de semicondutores na fábrica de Pyeongtaek, província sul coreana. A linha se dedicará a produção dos chips 14nm DRAM e 5nm logic. As operações devem começar no segundo semestre de 2022.

Kim Ki-nam, chefe da divisão de Soluções de Dispositivos da Samsung, afirmou que já é tempo de “traçar um plano de estratégia e investimento de longo prazo”. Em janeiro deste ano, a empresa alertou para o desabastecimento de chips e que, por conta disso, poderia adiar o lançamento do Galaxy Note. Também, a companhia tem participado das reuniões promovidas pelo governo dos Estados Unidos, para tratar da escassez de semicondutores.

O novo investimento se baseia em um compromisso assumido em 2019 pela Samsung de injetar KRW 133 trilhões (R$ 62 bilhões) em suas unidades System LSI e Foundry. A sul coreana já é uma das maiores fabricantes de chips e deseja se tornar o líder mundial do segmento até 2030. Para tanto, a empresa informou que tem trabalhado com designers de semicondutores, manufaturadores de componentes e equipamentos, além de especialistas. (Com assessoria de imprensa)