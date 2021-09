Samsung e Porto Seguro lançam plano de assinatura com troca anual de smartphone

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Samsung e a seguradora Porto Seguro criaram um plano de assinatura mensal que oferece o recebimento anual dos smartphones da linha Galaxy Z. Por enquanto, a linha tem dois representantes, Galaxy Z Fold3 5G e Galaxy Z Flip3. O programa faz parte do Tech Fácil, plataforma da Porto Seguro criada no início deste ano.

Os planos começam a partir de R$ 299 e a assinatura é válida por um ano. O programa inclui, além do aluguel de um smartphone novo, seguro para o dispositivo, um celular reserva para casos de emergência e acesso à assistência técnica. O seguro oferece proteção contra roubo, danos físicos, danos elétricos e danos causados por líquidos.

Ao renovar o plano, o assinante deverá devolver seu modelo antigo para receber um recente. Caso decida não renovar, poderá pagar 40% do valor do produto no smartphone novo ou apenas devolver o antigo sem custo adicional.

Os consumidores que assinarem o plano durante o período de pré-venda ganharão um Galaxy Buds2. O prazo apra pré-venda vai de 16 de setembro até 10 de outubro de 2021.

Preços

Os planos disponíveis para a linha Galaxy Z no Samsung Sempre Novo são:

Z Flip3 – 128GB : R$299/mês

: R$299/mês Z Flip3 – 256GB : R$349/mês

: R$349/mês Z Fold3 – 256GB : R$499/mês

: R$499/mês Z Fold3 – 512GB: R$599/mês

(Com assessoria de imprensa)