Samsung Brasil terá novo presidente a partir de 2021

Para 2021, a Samsung Brasil contará com um novo presidente. Kevin Seo substitui Yoonie Joung, transferido para a divisão de Mobile da Samsung nos Estados Unidos. Atualmente, Kevin é Head de Mobile Sales Innovation, da divisão de dispositivos móveis da Samsung na Coreia do Sul.

Seo assume a presidência em um período em que precisará enfrentar os desafios trazidos com a futura chegada da família Galaxy S21. Além disso, ele deverá dar continuidade a promoção da popularização dos smartphones de telas dobráveis, novidade anunciada pela empresa ainda no início de 2019.

Em nota, a Samsung afirmou que “Yoonie liderou de forma consistente a operação local da companhia expandindo as parcerias de negócios, reforçando o investimento nos serviços de atendimento ao consumidor, além de ter garantido a ampliação da liderança da marca no mercado brasileiro”. O executivo estava há dois anos no cargo. Dentro do período de seu comando, a linha de Galaxy S10 bateu recordes de vendas na América Latina. (Com assessoria de imprensa)