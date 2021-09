Samsung apresenta Galaxy Z Fold3 5G e o Galaxy Z Flip3 5G de até R$ 13,8 mil

Segundo a fabricante, os modelos têm maior resistência e durabilidade do que as versões dobráveis anteriores. No Brasil, a pré-venda começará amanhã e as vendas em 8 de outubro

A Samsung apresentou hoje, 15, as novas versões dos celulares dobráveis Galaxy Z, com o Galaxy Z Fold3 5G e o Galaxy Z Flip3 5G que custam entre R$ 7 mil e R$ 13.800. De acordo com a fabricante, os modelos são mais duráveis e resistentes do que seus antecessores, inclusive à água. A pré-venda dos smartphones começa amanhã, 16, no Brasil, enquanto as vendas só terão início no dia 8 de outubro.

A partir de uma função Sweeper aprimorada, as cerdas dentro da dobradiça são mais curtas, ajudando a repelir a poeira e outras partículas. Ambos aparelhos foram construídos com tecnologias anti-impacto e, segundo a Samsung, com o alumínio mais forte já usado nos smartphones da fabricante. Eles dispõe do vidro resistente Corning Gorilla Glass Victus. Por fim, possuem certificação IPX8, o que garante proteção contra respingos e acidentes na água.

Galaxy Z Fold3 5G

O Galaxy Z Fold3 5G dispõe de processador Snapdragon 888, GPU Adreno 660 e sistema operacional Android 11. Desdobrado, o display Infinity Flex mede 7,6 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz.

Uma baixa densidade de pixels sobre a câmera esconde a divisão da tela quando o usuário assiste a um vídeo, joga ou navega nas redes sociais. A tela é multi-tarefa, permitindo que o dono utilize mais de um aplicativo ao mesmo tempo.

O dispositivo conta com câmera tripla traseira, sendo uma principal, uma ultra-wide e uma de zoom, todas com 12 MP. A lente frontal tem 10 MP.

Com 12 GB de RAM, o aparelho está disponível com memória interna de 256 GB por R$ 12.799 ou de 512 GB por R$ 13.799. A bateria dupla tem capacidade de 4.400 mAh.

Além do Wi-Fi 6, a o Galaxy Fold3 5G também é compatível com a caneta S Pen da Samsung. Dentre suas funções, a caneta permite fazer anotações durante chamadas de vídeo, por exemplo.

Galaxy Z Flip3 5G

Com design pensado para caber no bolso, o usuário pode compactar o celular por meio do Modo Flex, que permite a divisão de tela. Assim, vídeos ficam na metade superior e controle de programa, como brilho e volume, na metade inferior. O modo também funciona como tripé ao ser dobrado parcialmente sobre uma superfície. O dispositivo tem tela de 6,7 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz. Diferentemente do modelo anterior, o modelo Flip não oferece suporte para Wi-Fi 6.

Na versão de 128 GB de memória interna, o aparelho custa R$ 6.999 e, na de 256 GB, R$ 7.499. O Galaxt Z Flip3 5G também é equipado com chipset Snapdragon 888, GPU Adreno 660 e sistema operacional Android 11, mas sua memória RAM é de 8 GB. Por fim, possui bateria dupla de 3.300 mAh. Detém ainda uma câmera principal de 12 MP e uma ultra-wide de 12 MP, enquanto a lente frontal tem 10 MP. (Com assessoria de imprensa)