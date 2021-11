Saiba quem são os finalistas na categoria Fornecedores de Produtos do Anuário Tele.Síntese

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Neste ano, o Anuário completa seu décimo aniversário, e recebeu um recorde de inscrições de empresas e de produtos e serviços inovadores. Foram 207 projetos de 125 empresas. Apresentação dos finalistas e premiados acontece no dia 13 de dezembro, ás 17h30 pelo YouTube.

A categoria Fornecedores de Produtos, do Anuário Tele.Síntese Inovação e Comunicações 2021, tem 15 finalistas. Neste ano, o Anuário completa seu décimo aniversário, e recebeu um recorde de inscrições de empresas e de produtos e serviços inovadores.

Foram 207 projetos de 125 empresas, distribuídos entre as seis categorias: Operadoras de Serviços de Comunicações e Fornecedores de Infraestrutura; Operadoras Regionais; Desenvolvedores de Aplicações Financeiras e Fintechs; Fornecedores de Soluções de IoT; Fornecedores de Software e Serviços; Fornecedores de Produtos.

No dia 13 de dezembro, às 17h30, acontece a cerimônia de apresentação dos finalistas e divulgação dos premiados, juntamente com o lançamento da 10ª Edição do Anuário Tele.Síntese. Não perca!

Veja a relação dos projetos finalistas na categoria Fornecedores de Produtos:

Desenvolvedor: Accedian

www.accedian.com

Inovação: SFP Compute 10G – Possui hardware de sincronização precisa, pronto para suportar os requisitos 5G. Ideal para ambientes com restrição de espaço, para mobile backhaul e small cells.

Desenvolvedor: Ciena

www.ciena.com.br

Inovação: Roteador 5168 xHaul Programável – Converge o tráfego de fronthaul e backhaul 4G com o tráfego de fronthaul, midhaul e backhaul 5G, por suportar distintas interfaces do 4G e 5G.

Desenvolvedor: Cisco do Brasil

www.cisco.com

Inovação: SDK para Open Roaming – Permite que clientes e parceiros desenvolvam APPs que provisionem e gerenciem perfis de usuário Open Roaming em dispositivo móvel.

Desenvolvedor: Embratel

www.embratel.com.br

Inovação: Portal MultiCloud – A plataforma permite gerenciamento centralizado, integrado e inteligente de ambientes heterogêneos de software de virtualização de infraestrutura de TI e nuvem públicas.

Desenvolvedor: Juniper Networks

www.juniper.net

Inovação: Juniper-MIST – WiFi dirigido por Inteligência Artificial. A plataforma é construída sobre uma estrutura de controlador em nuvem baseada em microsserviços, com estrutura elástica.

Desenvolvedor: Nokia Networks

www.nokia.com

Inovação: Portfólio AisScale 5G – A nova linha de produtos abrange antenas MIMO, banda base, rádio; e oferece capacidade 5G, cobertura e implantação. Permite o uso por múltiplas operadoras.

Desenvolvedor: OIW Indústria Eletrônica

www.oiw.com.br

Inovação: O DR5364 inova pela compatibilidade com o WiFi 6. Tem CPU de alta potência para garantir a operação rápida e estável do sistema.

Desenvolvedor: Optimate

www.optimate.com.br

Inovação: Estação VSAT Transportável – Permite que as operadoras satelitais entreguem uma rede de estações VSAT fixas para clientes que tenham alguma demanda para estações VSAT transportáveis.

Desenvolvedor: Padtec

www.padtec.com.br

Inovação: OCM-HR – Com varredura em alta resolução, a unidade de alta resolução para monitoramento de canais em redes DWDMa mede de forma precisa a potência e relação sinal-ruído dos canais.

Desenvolvedor: Qualcomm Serv. de Telecomunicações

www.qualcomm.com

Inovação: QTM527 – Os CPEs convencionais 5G em ondas milimétricas têm cobertura limitada. O módulo QTM527 é uma solução sistêmica e compacta, que abrange do transceptor à antena.

Desenvolvedor: Raisecom

www.raisecom.com

Inovação: DR5264 – WiFi 6 – A inovação está na compatibilidade com WiFi 6. Tem CPU de alta potência para garantir a operação rápida e estável do sistema. Largura de banda total é de 1800 Mbps.

Desenvolvedor: Think Technology

www.tkth.com.br

Inovação: Família OLT Epon – As OLTs EPON Think permitem a conexão de 128 ONU’s por porta PON (produtos similares têm limitação de 64 ONUs/clientes por porta).

Desenvolvedor: Viacast Soluções

viacast.tv

Inovação: Livecast Pro + Extender – O encoder de vídeo IP para aeronaves permite a transmissão e recepção ao vivo de áudio e vídeo utilizando várias conexões de celular simultaneamente.

Desenvolvedor: Viavi

www.viavisolutions.com

Inovação: Viavi CellAdvisor 5G – Analisador de estação radiobase portátil. É integrado e habilitado na nuvem para automação de software e serviços para teste de rede, otimização e desempenho.

Desenvolvedor: Zyxel

www.zyxel.com

Inovação: NR7101 Roteador Externo 5G – Projetado para ajudar os provedores de internet a acelerar o desenvolvimento do 5G

FWA, com flexibilidade adicional.

