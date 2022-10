Saiba quais são os finalistas dos Produtos do Anuário Tele.Síntese Inovação 22

A solenidade com a apresentação dos finalistas e divulgação dos premiados acontece no dia 12 de dezembro em São Paulo

A premiação do Anuário Tele.Síntese Inovação 2022 bateu recorde de inscritos, com 210 projetos recebidos em seis categorias. Na categoria Produtos, 32 empresas cadastraram 52 produtos inovadores.

Aqui, o resumo dos 11 finalistas da categoria Produtos:

Acer

www.acer.com.br

Inovação- NOTEBOOK ASPIRE VERO – Produto sustentável. . É composto por 50% de plásticos PCR (pós-consumo) na tampa do teclado e 30% na tampa superior e inferior da moldura, além de 99% da tela reciclável.

Ativa Soluções

www.ativasolucoes.com.br

Inovação- HORIZON – Roteador 4G/5G industrial, cuja principal inovação é a integração de diversas funcionalidades em um só produto. Se destacam conectividade com VPN através de diferentes protocolos, GPS, I/Os e roteamento Wi-Fi, WAN e quatro portas LAN.

DPR Telecomunicações

www.dpr.com.br

Inovação: KIT ATIVAÇÃO DPR – Otimiza o processo de ativação dos clientes. O assinante recebe em casa um kit personalizado com ONT, cabo drop e acessórios de ativação personalizados.

Ericsson Telecomunicações

www.ericsson.com

Inovação: GÊMEOS DIGITAIS – A solução agrega vantagens em relação à tele operação de robôs móveis, com ênfase nos aspectos de segurança e eficiência da operação. Os gêmeos digitais permitem realizar simulações em ambiente virtual.

Kryptus Segurança da Informação

www.kryptus.com

Inovação: KEYGUARDIAN – O token criptográfico de segurança é o primeiro dispositivo portátil que oferece proteção pós-quântica (PQC) para sigilo de dados e comunicações.

Neger Telecom

www.neger.com.br

Inovação: RURALMAX PRO – Plataforma de conectividade para acesso à internet em regiões com baixa cobertura do 4G ou em áreas carentes, sem conectividade. O equipamento seleciona os melhores canais para todas as frequências do SMP.

Nokia

www.nokia.com

Inovação: LUMINARIA INTELIGENTE 5G – Desenvolvimento conjunto de Nokia, Qualcomm e Juganu integra todos os elementos para um gateway de serviços, contendo radio 5G, gateway de Wi-Fi e câmeras de segurança, sem a necessidade de elementos externos como antenas e fontes de alimentação.

Prysmian Group

br.prysmiangroup.com

Inovação: CABOS FLEXRIBBON – Oferece a massificação das fibras ópticas com quantidade de até 6912 fibras no mesmo cabo. Permite a fusão e testagem a cada grupo de 12 fibras ópticas ao mesmo tempo.

Qualcomm

www.qualcomm.com

Inovação: SDX65 – Modem para antena 5G, capaz de conectar com a rede com taxas de até 10 Gbps. Pode ser usado para soluções de banda larga móvel, banda larga fixa sem fio (FWA), IoT industrial ou redes privadas.

Ruckus Networks

www.commscope.com/ruckus

Inovação: PONTO DE ACESSO – Wi-Fi 6E – Oferece 8.35 Gbps de velocidade de dados e alta capacidade de rede para até 1536 dispositivos conectados.

Serpro

www.serpro.gov.br

Inovação: EMBARQUE + SEGURO – Combina análise de dados e validação biométrica permite aos passageiros dispensar a apresentação de cartões de embarque e documentos de identificação dos viajantes.

