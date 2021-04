Sai a lista de cidades que serão atendidas pelo PGMU V

A Anatel divulgou, nesta terça-feira, 27, a lista de municípios e localidades incluídos no quinto Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU V), que vigora de 2021 a 2025. Nessas cidades serão instaladas redes de alta capacidade de transmissão de dados (backhaul), para acesso à internet por fibra óptica.

Serão atendidas 380 sedes de municípios e 2.151 localidades brasileiras que ainda não dispõem dessa tecnologia, de acordo com dados da agência.

O PGMU V, aprovado pelo Decreto nº 10.610/2021, estabelece que as concessionárias de telefonia fixa instalem backhaul com tecnologia de fibra ótica em sedes de municípios, vilas, áreas urbanas isoladas e aglomerados rurais. O cronograma de implementação prevê o atendimento de:

I – no mínimo, 10% dos locais até 31 de dezembro de 2021;

II – no mínimo, 25% dos locais até 31 de dezembro de 2022;

III – no mínimo, 45% dos locais até 31 de dezembro de 2023; e

IV – 100% dos locais até 31 de dezembro de 2024.

O PGMU V revogou a obrigação – prevista na edição anterior do Plano – de instalação de antenas 4G em 1.473 localidades. O atendimento a essas áreas seria realizado de forma escalonada, de 2019 a 2023. Consulte as localidades atendidas até 31 de dezembro de 2020.

Para compensar as localidades que seriam atendidas de 2021 a 2023, o PGMU V estabelece que elas serão priorizadas com telefonia móvel nos compromissos do edital de licitação das faixas de radiofrequências de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz (Edital do 5G).(Com assessoria de imprensa)