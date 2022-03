Sai a lista de canais de TV aberta que vão mudar de satélite

São 106 emissoras de TV aberta que atualmente usam a banda C e que vão migrar seus sinais para a transmissão via satélite em banda Ku. Dentre elas, grandes emissoras como Globo, Record e Bandeirantes, além de filiadas e estatais. Canais passarão a usar satélites da Embratel Star One ou da Sky, se grupo da Anatel autorizar.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou hoje, 11, a relação dos canais de TV aberta transmitida por satélite (TVRO) que serão migrados de satélites de Banda C para a Banda Ku. A migração é uma etapa prevista no leilão do 5G, a fim de liberar frequências no Brasil para redes celulares.

Confirma a lista dos selecionados abaixo, contendo nome da entidade, do canal e do satélite em banda C atualmente em uso:

Entidade Nome Canal Satélite ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA TV Assembleia STAR ONE D2 ASSOCIAÇÃO ANTÔNIO VIEIRA – UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS – UNISINOS CANÇÃO NOVA RIO GRANDE DO SUL STAR ONE C3 Associação Evangelizar É Preciso Rede Evangelizar STAR ONE D2 Broadcast Media do Brasil Eireli SBN STAR ONE D2 CABLE-LINK OPERADORA DE SINAIS DE TV A CABO LTDA RBI TV STAR ONE C3 Câmara dos Deputados TV Câmara STAR ONE D2 Canal Rural Produções Ltda Canal Rural STAR ONE D2 Canal Rural Produções Ltda Canal do Criador STAR ONE D2 ELO COMUNICAÇÃO LTDA TV JORNAL SES-4 Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC TV BRASIL STAR ONE D2 Empresa Paulista de Televisão S/A. SATHDR EPTV STAR ONE D2 Empresa Pernambuco de Comunicação TV PE Star One D1 EPRREDE-VTV-SANTOS-UPLINK VTV STAR ONE D2 Fundação de Arte Comunicação Cultura e Ensino – Facce TV Verdade STAR ONE D2 FUNDACAO EDUCACIONAL E CULTURAL DE IPANEMA REDE SUPER STAR ONE D2 FUNDAÇÃO ESPIRITA ANDRÉ LUIZ TV MUNDO MAIOR STAR ONE D2 FUNDAÇÃO ESPIRITA ANDRÉ LUIZ TV MILAGRO BRASIL STAR ONE D2 Fundação Evangélica Trindade Rede Gospel SES-6 FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II CANÇÃO NOVA SERGIPE STAR ONE D2 FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II CANÇÃO NOVA GRANDE VALE STAR ONE C3 Fundação Jose de Paiva Netto Boa Vontade TV STAR ONE C3 Fundação Nossa Senhora Aparecida TV Aparecida STAR ONE D2 FUNDACAO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA DE RADIO E TVS EDUCATIVAS – TV CULTURA Intelsat – IS11 FUNDACAO ROBERTO MARINHO FUTURA STAR ONE D2 Fundação Sagres TV Sagres STAR ONE D1 Fundação Século Vinte e Um Rede Século 21 STAR ONE D2 FUNDACAO VILA RICA DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA TV CANÇÃO NOVA MINAS STAR ONE C3 Globo Comunicação e Participações S.A. SATHDR BHE STAR ONE D2 Globo Comunicação e Participações S.A. SATHDR RCE STAR ONE D2 Globo Comunicação e Participações S.A. SATHDR SPO STAR ONE D2 ID TV S/A Ideal TV SES-6 Instituto ABCCOM TV COM BRASIL Intelsat – IS11 Newco Programadora E Produtora De Comunicação Ltda. Terra Viva HD STAR ONE D2 Polimport Comércio e Exportação Ltda Polishop TV STAR ONE D2 Rádio Bel Ltda. Rede Mais / Record TV Intelsat – IS14 Rádio e Televisão Bandeirantes de Minas Gerais Ltda. Band Minas Gerais HD STAR ONE C3 Radio e Televisão Bandeirantes S.A. Band Sat HD Digital STAR ONE D2 Radio e Televisão Bandeirantes S.A. Band SP HD STAR ONE D2 Radio e Televisão Bandeirantes S.A. Band Bahia HD STAR ONE C3 Rádio e Televisão Marajoara Ltda. RecordTV Belém STAR ONE C3 RÁDIO E TELEVISÃO OM LTDA REDECNT STAR ONE D2 Rádio e Televisão Record S/A. RecordTV STAR ONE D2 Rádio e Televisão Record S/A. RecordTV STAR ONE D2 Rádio e Televisão Rio Negro Ltda. Band Manaus HD STAR ONE C3 RÁDIO E TELEVISÃO ROTIONER LTDA. Rede Mundial ABS 3A Rádio e Televisão Taubaté Ltda. Band Taubaté HD STAR ONE C3 Rádio e TV Bandeirantes de Campinas S.A. Band Campinas HD STAR ONE C3 RÁDIO E TV DIFUSORA DO MARANHÃO LTDA TV Difusora Express AM-8 Rádio e TV Portovisão Ltda. Band Porto Alegre HD STAR ONE C3 Rádio Jornal Fluminense de Campos Ltda. RecordTV Interior RJ STAR ONE C3 RADIO TV DO AMAZONAS LTDA SAT HDR RO STAR ONE D2 RBS Participações S.A. SATHDR POA STAR ONE D2 RBS Participações S.A. SATHDR NSC STAR ONE D2 Rede 21 Comunicações S.A. Rede 21 HD STAR ONE C3 REDE CENTRO OESTE DE RADIO E TELEVISÃO LTDA SBT MS Intelsat – IS37e Rede Família de Comunicação Ltda. Rede Família STAR ONE D2 Rede Mulher de Televisão Ltda. Record News STAR ONE D2 Rede Mulher de Televisão Ltda. Record News STAR ONE D2 Regional Centro Sul de Comunicação S/A Band Triângulo Eutelsat 65 West A Senado Federal TV Senado STAR ONE D2 Sociedade de Televisao Manauara Ltda TV NORTE ABS 3A Sociedade de Televisão Sul Fluminense Ltda. Band RJ Interior HD STAR ONE C3 SOCIEDADE MINEIRA DE CULTURA TV HORIZONTE STAR ONE D2 SOCIEDADE RADIO EMISSORA PARANAENSE SA RPC STAR ONE D2 Supremo Tribunal Federal TV JUSTIÇA STAR ONE D2 TELEVISÃO ANHANGUERA S/A SATHDR GYN STAR ONE D2 Televisão Atalaia Ltda. TV Atalaia Eltelsat – West A TELEVISAO BAHIA S.A. SATHDR TV BAHIA STAR ONE D2 Televisão Bandeirantes de Presidente Prudente Ltda. Band Pres. Prudente HD STAR ONE C3 Televisão Bandeirantes Do Paraná Ltda. Band Paraná HD STAR ONE C3 TELEVISAO CACHOEIRA DO SUL TV NOVO TEMPO STAR ONE D2 TELEVISÃO CAPIXABA LTDA TV CAPIXABA Amazonas 3 Televisão Centro Améria Ltda TELEVISAO CENTRO AMERICA STAR ONE D2 Televisão Goyá Ltda. RecordTV Goiás STAR ONE C3 Televisão Guaíba Ltda. RecordTV RS STAR ONE C3 TELEVISÃO INDEPENDENTE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO LTDA REDEVIDA DE TELEVISÃO STAR ONE D2 Televisão Itapoan S/A. RecordTV Itapoan STAR ONE C3 TELEVISÃO LIBERAL S/A SATHDR STAR ONE D2 Televisão Morena Ltda TELEVISAO MORENA STAR ONE D2 TELEVISÃO PIONEIRA LTDA. TV CIDADE VERDE – TERESINA SES-4 Televisão Princesa D’Oeste de Campinas Ltda. TV Thathi Campinas STAR ONE C3 Televisão Record do Rio de Janeiro Ltda. RecordTV Rio STAR ONE C3 Televisão Sociedade Ltda. RecordTV Minas STAR ONE C3 TELEVISÃO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA TELEVISÃO SUL BAHIA DE TEIXEIRA DE FREITAS LTDA Intelsat – IS37e Televisão Sul de Minas S/A. SATHDR EPTV SUL DE MINAS STAR ONE D2 TELEVISÃO TAMBAÚ LTDA. TV TAMBAÚ SES-4 Televisão Verdes Mares Ltda SATHDR TVM STAR ONE D2 Tropical Comunicação LTDA. TV Tropical SES-4 TV BARRIGA VERDE S.A TVBV Intelsat – IS37e TV Cabrália Ltda. RecordTV Cabrália STAR ONE C3 TV Cidade de Bauru Ltda. RecordTV Paulista STAR ONE C3 TV Diário Ltda SATHDR TVD STAR ONE D2 TV Imperador Ltda. RecordTV Interior SP STAR ONE C3 TV JANGADEIRO LTDA TV JANGADEIRO STAR ONE C3 TV Leste Ltda. TV Leste SES-4 TV Mar Ltda. RecordTV Litoral e Vale STAR ONE C3 TV Norte do Ceará Ltda. SATHDR CARIRI STAR ONE D2 TV Pajuçara Ltda. TV Pajuçara Intelsat – IS34 TV Record de Rio Preto S/A. RecordTV Rio Preto STAR ONE C3 TV Serra Azul LTDA Tv Pai Eterno STAR ONE D2 Tv Serra Dourada Eireli TVSD Interior STAR ONE C3 Tv Trip Brasil Ltda TV TRIP Brasil Intelsat – IS11 TVSBT CANAL 3 DE NOVA BRIBURGO LTDA SBT INTERIOR RJ STAR ONE C3 TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A SBT STAR ONE D2 TVSBT CANAL 5 DE BELÉM S/A SBT PARÁ STAR ONE C3 TVSBT CANAL 5 DE PORTO ALEGRES S/A SBT RS Amazonas 3

No total, são 106 canais que vão migrar seus sinais para a transmissão via satélite banda Ku. A publicação do ato está na edição desta sexta-feira, 11, no Diário Oficial da União (DOU), aqui. Com se vê, a lista tem as grandes emissoras como Globo, Record e Bandeirantes, além de filiadas e estatais. Não aparece, porém, a RedeTV!, que também protocolou o pedido.

A migração dos canais e limpeza do espectro será paga com recursos do leilão 5G. As emissoras vão bancar, no entanto, a prestação do serviço satelital de retransmissão.

O setor de radiodifusão já escolheu os satélites que deseja usar em banda Ku. Serão três: Embratel Star One D2/C4, posicionados a 70 Oeste, e outro da Sky, o Sky-B1, a 43º Oeste. As TVs poderão escolher qual deles vão usar, ou se usarão todos para fins de redundância do sinal. Vale lembrar que a antena Ku fica apontada para apenas um satélite, portanto no final das contas o consumidor é que vai mostrar qual artefato será mais acessado.

O Gaispi, grupo da Anatel responsável por supervisionar a migração, ainda vai julgar no dia 16 a proposta, com base em análises técnicas sobre a capacidade dos artefatos sugeridos pelo setor de radiodifusão.

Interessadas, mas sem direito à migra custeada pelo 5G

A Anatel também publicou hoje a lista de canais que não têm direito à migração custeada com recursos do leilão por não serem transmitidos em TVRO na época do certame. Ainda assim, a agência coletou os dados dessas emissoras a fim de ter um registro da informação de quantas pretendem entrar no mercado de TVRO. Neste caso, 79 emissoras se mostraram aptas, conforme a lista abaixo:

Entidade Canal Municipio canal terrestre Canal terrestre Fundação Três Fronteiras TV Três Fronteiras Cachoeiro do Itapemirim – ES 29 / 29 /41 / 35 / 41 / 47 / 47 / 43 / 41 / 51 Campina Grande – PB Caruaru – PE Marabá – PA Mossoró – RN Natal – RN Navegantes – SC Recife – PE Registro – SP Terenos – MS Fundação Educativa e Cultural Mantiqueira TV Mantiqueira Caxambu – MG jul/14 BURITIS COMUNICACOES LTDA BAND RORAIMA Boa Vista/RR 36 Fundação Virgínia Ferraz (anteriormente denominada Fundação Educativa PIO XII de Radiodifusão) ISTV Juiz de Fora/MG 28 NASSAU EDITORA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA TV TRIBUNA VITÓRIA/ES 42 RIO LONTRA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA TV SERRA DO CARMO PALMAS/TO 21 SINAL BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO S/C LTDA TV NORTE ACRE RIO BRANCO/AC 22 SISTEMA ARAÇÁ DE COMUNICAÇÃO LTDA TV INTERIOR ARAÇATUBA/SP 34 SISTEMA BOA VISTA DE COMUNICACAO LTDA TV NORTE BOA VISTA BOA VISTA/RR 40 SISTEMA RONDON DE COMUNICAÇÃO LTDA TV RONDON CANAL 5 CUIABÁ/MT 45 TELEVISÃO LAGES LTDA SBT SC LAGES/SC 46 TELEVISÃO SOROCABA LTDA TV SOROCABA SOROCABA/SP 35 TV ALLAMANDA LTDA TV ALLAMANDA PORTO VELHO PORTO VELHO/RO 36 TV AMAZÔNIA LTDA TV AMAZÔNIA MACAPÁ/AP 36 TV PONTA NEGRA LTDA TV PONTA NEGRA NATAL/RN 36 TV STUDIOS DE BRASÍLIA LTDA SBT BRASÍLIA BRASÍLIA/DF 24 TV STUDIOS DE JAÚ S/A SBT CENTRO OESTE JAÚ/SP 24 TV STUDIOS DE RIBEIRÃO PRETO LTDA SBT RIBEIRÃO RIBEIRÃO PRETO/SP 24 Fundação Cultural ‘Padre Luiz Bartholomeu’ Rede 41 Pirassununga/SP 41 FUNDAÇÃO DE APOIO A GERAÇÃO, PRODUÇÃO, CRIAÇÃO E DIFUSÃO DE RÁDIO E TV TV NOVA NORDESTE RECIFE/PE 21 Fundação Século Vinte e Um Rede Século 21 Campinas/SP 23 FUNDACAO DE CULTURA E RADIODIFUSAO DE VESPASIANO Rede Universo TV Vespasiano 51 FAROL RADIODIFUSÃO LTDA FAROL RADIODIFUSÃO LTDA Rio Grande/RS 41 TV PRIMAVERA DE CRICIÚMA LTDA TV PRIMAVERA DE CRICIÚMA LTDA Criciúma/SC 50 FUNDAÇÃO VICENTE CAMPELO REDE ESTAÇÃO SAT RECIFE/PE 15 TV NOVA CONEXÃO LTDA TV NOVA CONEXÃO LTDA Pato Branco/PR 15 FUNDAÇÃO VICENTE CAMPELO REDE ESTAÇÃO SAT RECIFE/PE 15 Fundação Nazaré de Comunicação TV Diário Manaus / AM 27 Rede Mulher de Televisão Ltda. TV Cidadã Cuiabá / MT 28 TELEVISÃO BRASIL LTDA. TV THATHI SBT SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 48 FUNDAÇÃO JOÃO PAULO II CANÇÃO NOVA SERGIPE ARACAJÚ/SE 41 ELO COMUNICAÇÃO LTDA ELO COMUNICAÇÃO MACEIÓ 28.1 FUNDACAO EDUCAR-SUL BRASIL CANÇÃO NOVA SANTA CATARINA FLORIANÓPOLIS/SC 22 RADIO TELEVISÃO DE SERGIPE LTDA TV SERGIPE HD ARACAJU/SE 33 INTERVISÃO EMISSORAS DE RÁDIO E TELEVISÃO LTDA INTERTV GRANDE MINAS MONTES CLAROS/MG 20 RADIO TELEVISÃO DE UBERLÂNDIA LTDA TV INTEGRAÇÃO UBERLÂNDIA UBERLÂNDIA/MG 30 RADIO TELEVISÃO DE UBERLÂNDIA LTDA TV INTEGRAÇÃO ITUIUTABA ITUIUTABA/MG 30 REDE NORDESTE DE COMUNICACAO LTDA TV ASA BRANCA CARUARU/PE 17 SICOM – SISTEMA DE COMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS LTDA TV INTEGRAÇÃO UBERABA UBERABA/MG 39 TELEVISÃO CONQUISTA LTDA TV SUDOESTE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA 28 TELEVISÃO COSTA BRANCA LTDA INTERTV COSTA BRANCA MOSSORÓ/RN 47 TELEVISÃO NORTE BAIANO LTDA TV SÃO FRANCISCO JUAZEIRO/BA 28 TELEVISÃO OESTE BAIANO LTDA TV OESTE BARREIRAS/BA 29 TELEVISÃO SANTA CRUZ LTDA TV SANTA CRUZ ITABUNA/BA 30 TV GAZETA DE ALAGOAS LTDA GAZETAHD MACEIÓ/AL 21 TV JUIZ DE FORA LTDA TV INTEGRAÇÃO JUIZ DE FORA JUIZ DE FORA/MG 30 TV SUBAÉ LTDA TV SUBAÉ FEIRA DE SANTANA/BA 27 TV UNIÃO DE MINAS LTDA TV INTEGRAÇÃO ARAXÁ ARAXÁ/MG 30 FUNDACAO ERNESTO BENEDITO DE CAMARGO CANÇÃO NOVA SÃO PAULO COTIA/SP 49 FUNDACAO EDUCAR-SUL BRASIL CANÇÃO NOVA PARANÁ PINHAIS/PR 26 FUNDACAO SÃO JOSÉ OPERÁRIO CANÇÃO NOVA BRASÍLIA BRASÍLIA/DF Jet Radiodifusão Ltda. TV Antena 10 Teresina / PI 34 Rádio E Televisão Capital Ltda. RECORD TV BRASÍLIA Brasília / DF 23 Rádio e Televisão Record S/A. Record TV Manaus Manaus / AM 35 Sistema de Comunicação do Tocantins Ltda. TV Jovem Palmas / TO 18 Televisão Vitória S/A. TV Vitória Vitória / ES 38 Tropical Comunicação Ltda. TV Tropical Natal / RN 32 TV Cidade de Fortaleza Ltda. TV Cidade Fortaleza / CE 32 TV Equinócio Comunicações Ltda. – EPP TV Equinócio Macapá / AP 35 TV Gazeta Ltda. TV Vila Real Cuiabá / MT 38 TV Imperial Sociedade Ltda. TV Imperial Boa Vista / RR 34 TV Independência Ltda. RIC TV Curitiba / PR 38 TV Independência Oeste Ltda. RIC TV Oeste Toledo / PR 34 TV O Estado Florianópolis Ltda. NDTV Florianópolis Florianópolis / SC 30 TV O Estado Ltda. NDTV Chapecó Chapecó / SC 30 Fundação Ernesto Benedito de Camargo Fundação Ernesto Benedito de Camargo Guarulhos/SP 12 REDE GOIANIA DE RADIO E TELEVISAO LTDA TV GOIANIA Goiania 30 Radio e Televisão Bandeirantes S.A. Band Brasília Brasília/DF 26 Rádio e Tv Schappo Ltda. Band Piauí Parnaíba/PI 42 Rede Metropolitana de Radio e Televisao Ltda Band Ceará São José do Ribamar/MA 27 Sistema Clube de Comunicação Ltda. TV Clube Ribeirão PretoSP 16 Sistema Clube do Pará de Comunicação Ltda. TV RBA Belém/PA 35 Sistema Meridional de Comunicação Ltda. TV Meridional Cacoal/RO 34 Sociedade Campograndense de Televisão Limitada Band MS Campo Grande/MS 21 Televisão Icaraí Ltda. TV Maringá Maringá/PR 27 Televisão Novos Tempos S.A. Band Natal Natal/RN 30 TV do Povo Ltda. TVB Litoral Santos/SP 23 Centro Norte de Comunicação Ltda. Televisão Anhanguera Palmas 23 Rádio Onda Sul FM Stéreo Ltda. TV Onda Sul Carmo do Rio Claro-MG 16

