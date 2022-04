Sabatina de Baigorri será dia 5, sem Coimbra.

A sabatina de Baigorri para para presidência da Anatel será no dia 5 de abril. A comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal marcou a data. Conforme a convocação, Baigorri será sabatinado para assumir a presidente da Anatel, dirimindo as dúvidas sobre a sua condução para o cargo máximo da agência, depois que o Tribunal de de Contas da União (TCU) recuou na decisão de impedir o seu mandato, por que estaria extrapolando o a lei das agências reguladoras. Agora, Baigorri ficará limitado ao prazo de cinco anos como conselheiro, somado ao tempo em que já exerce o cargo como conselheiro da Anatel

Um fato intrigante na agenda da comissão do Senado é que só foi agendada a sabatina de Carlos Baigorri, Artur Coimbra, que também foi indicado pelo presidente Bolsonaro para assumir a direção da Anatel, não vai ser convocado. A cada dia, diminui o prazo de atuação de Coimbra na direção da Anatel, tendo em vista que ele ocupará a vaga remanescente de Baigorri.

A dúvida que fica é se Coimbra irá assumir, por qualquer tempo, a direção da Anatel. Esse promete ser o último esforço concentrado dos senadores – na lista estão também indicados de outras agências reguladoras – antes de se dar início efetivo às campanhas eleitorais. No máximo, o Legislativo voltará a se reunir, com pautas de Plenário, e não de comissões por muitos poucos dias, até as eleições de novembro.

Esforço concentrado

O presidente da comissão, Dario Berger havia dito que “o esforço concentrado está marcado para 4 a 8 de abril, onde as sabatinas seriam realizadas em praticamente todas as comissões e as votações seguiriam no dia seguinte ao Plenário para deliberação final”.

A campanha já está na rua. Ontem, 10 ministros do governo Bolsonaro foram exonerados para tratarem de suas campanhas eleitorais.

