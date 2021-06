RW Telecom liga Praia Grande a Barueri com rede enterrada

A RW Telecom concluiu a construção de uma rede de fibra óptica 100% enterrada, ligando os principais pontos de chegada dos cabos submarinos na Praia Grande (Seaborn, Monet, Telxius e Malbec) com as cidades de São Paulo e Barueri.

PUBLICIDADE

A rede foi lançada na faixa ferroviária sob concessão da MRS Logística, na ligação entre o litoral e a capital. A infraestrutura tem extensão total de 126km lineares e conta com equipes de operação e manutenção on-site nos trechos de planalto, serra e baixada santista.

Nas áreas urbanas, a rede atravessa os municípios de Praia Grande, São Vicente, Santos, São Paulo, Osasco e Barueri. Apesar de ser um sistema singelo, dado sua unicidade, a rota é uma nova opção para redundância dos sistemas existentes.

“A rede foi construída totalmente do zero, em um projeto greenfield, o que trouxe desafios adicionais, devido à pandemia que vêm nos impactando, além da dificuldade logística da implementação. O importante é que a rede está pronta, e entregando uma atenuação bastante diferenciada, uma vez que o método construtivo e os materiais empregados, foram os melhores existentes” destaca o CEO da RW Telecom, Rafael Domingues.

Os principais cabos submarinos que atendem o mercado nacional, tem um ponto de parada na Praia Grande, o que faz desse município, um local estratégico para receber o conteúdo internacional. O sistema é composto por uma rede de conexão na Praia Grande, que se interliga com a rede que sobe do litoral, chegando em São Paulo e Barueri. Além disso, existe um ponto de regeneração, na metade do caminho, para permitir que se coloque equipamentos. (Via PontoISP)