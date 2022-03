Mais de 80 milhões de usuários russos iniciaram a semana sem acesso a uma de suas redes sociais preferidas. A Rússia desligou o Instagram. No final de semana, o governo de Putin avisou que a mídia social seria banida do país, em mais um movimento de reação às empresas estadunidenses, em particular à Meta, novo nome do Facebook, que já haviam cancelado os anúncios em reação à invasão da Ucrânia.

No início de março o governo russo já havia desligado o Facebook, depois de alegar que esta mídia estava discriminando o país ao adicionar rótulos de verificação de fatos a postagens dos meios de comunicação estatais russos Russia Today e Sputnik e removê-los da União Europeia (UE), após exigências de autoridades do bloco. O Twitter também foi restringido, com ameaças semelhantes enviadas ao YouTube do Google e ao TikTok.

O país também lançou uma investigação criminal sobre a Meta, julgando-a “extremista” em pé de igualdade com grupos terroristas, depois que mudou a sua política de intermediação para permitir que certos discursos violentos, como “morte aos invasores russos” fossem publicados por usuários ucranianos. Meta havia defendido essa decisão como “focada em proteger os direitos das pessoas como uma expressão de autodefesa em reação a uma invasão militar de seu país”.

