Rumo ao 5G: 42 canais de TVRO já iniciaram transmissão em banda Ku

Já são 42 com transmissão em banda Ku, dos 118 canais de TVRO que pediram direito de preferência para migrar para a frequência. Os canais estão trabalhando com dupla iluminação, ou seja, continuam a oferecer o sinal em banda C para sintonia de parabólicas comuns.

Terminou em 31 de maio o prazo para as emissoras de TV aberta transmitida por satélite – a chamada TVRO -, iniciarem o uso da banda Ku para transmissão de sinal utilizando os satélites da Embratel Star One D2 ou Star One C4, que ficam a 70º Oeste.

Ao todo, 42 canais ativaram a dupla iluminação no país nesta semana, e estão transmitindo tanto na Banda C, que já utilizavam, quanto na banda Ku, através dos satélites da Embratel.

A migração das emissoras para a banda Ku, que é sintonizada através de um decodificador digital para sinal de satelite e utiliza antenas menores, acontece em razão da instalação do 5G “puro”, na faixa de 3,5 GHz, no Brasil.

Conforme determinado pela Anatel, a partir de julho as operadoras celulares terão condições de ativar o sinal sem risco de que a interferência provocada pelo 5G na TVRO fique sem alternativa. Como a TVRO utilizava até hoje a banda C, que sofre interferências da rede móvel, a realocação para a banda Ku foi o caminho encontrado para garantir a manutenção do serviço.

Ao todo, 118 canais fazem parte da lista preferência de uso dos satélites da Embratel Star One. São canais que já existiam em TVRO e pediram o direito de migrar à Anatel. Mas a lista completa de interessados em utilizar a banda Ku para TVRO chega a 200 canais, pois muitas emissoras manifestaram o desejo de entrar neste segmento televisivo.

Segundo a Embratel, seus satélites têm capacidade para receber todos os canais com direito preferencial e todos os interessados, que não têm lugar garantido no D2 ou C4.

A empresa diz que 42 dos 118 que poderiam migrar já resolveram esperar o aquecimento do mercado em banda Ku. “Estima-se que já no mês de junho o varejo começará a vender kits receptores TVRO Ku e que em até 60 dias, no máximo, a EAF iniciará a distribuição dos kits receptores ao público de baixa renda do Cadastro Único do Governo”, diz a empresa ao Tele.Síntese, por nota.

Confira abaixo a lista dos 42 canais que já retransmitem o sinal em banda Ku:

– Band BA – Band MG – Band RJ – Band SAT – Band SP – CNT Curitiba – CNT Rio de Janeiro – Evangelizar – Globo Brasília – Globo Minas – Globo Nordeste – Globo RJ – Globo SP – Ideal TV – Jovem Pan News – Pai Eterno – Record News – Rede 21 – Rede Família – Rede Gazeta SP – Rede Vida – Rede Vida 2 – Rede Vida 3 – SBN – SBT – SBT BSB – SBT RIO – SBT RS – SBT SP – Terra Viva – TESTE TVRO – TESTE TVRO 2 – TV Brasil – TV Brasil 2 – TV Câmara – TV Canção Nova – TV Horizonte – TV Justiça – TV Record Nacional – TV Século 21 – TV Senado – TV Verdade

Conforme determinação do Gaispi, grupo que orientação da limpeza do espectro de 3,5 GHz para chegada da 5G, não há problema se os demais canais de TVRO em banda C com direito de preferência demorarem a ativar o sinal em banda Ku. A Embratel Star One precisa deixar o espaço para eles reservado em seus satélites.

Os canais legislativos, por exemplo, devem demorar ainda a entrar, pois haviam manifestado dificuldade em ativar neste ano o sinal em banda Ku. Chegaram a apresentar recurso do Gaispi pedindo adiamento do prazo até 31 de maio. Mas abriu mão do recurso após a edição da portaria da Anatel que previu a reserva do espaço nos satélites da Embratel.

Errata: a primeira versão deste texto informou erroneamente que decodificador poderia ser DTH. O correto é decodificador digital satelital.

