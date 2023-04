A RTM, um hub integrador do mercado financeiro, anunciou, nesta segunda-feira, 17, que investirá R$ 5 milhões para ampliar o seu data center. A unidade deve ser expandida em 50%.

Do total anunciado, R$ 3,5 milhões já foram investidos, segundo a empresa. O montante restante (R$ 1,5 milhão) já faz parte da previsão orçamentária da organização.

Segundo a RTM, a expansão ocorre em função da demanda do mercado por um serviço dedicado exclusivamente ao segmento financeiro. O investimento também inclui melhorias no serviço de backup.

Em 2019, a RTM já havia desembolsado R$ 6 milhões em um novo data center, triplicando o tamanho da unidade anterior. O aporte recém-anunciado visa a continuar a expansão do complexo.

Totalmente voltado às necessidades do mercado financeiro, o centro de dados da RTM conta com duplo fator de autenticação, abordagem de diversas operadoras, sistemas de climatização e energia segmentados e redundantes, combate a incêndio com FM-200 e controle de umidade e temperatura.

Backup

A RTM também informou que, diante das necessidades das instituições que operam no mercado financeiro, resolveu apostar no aperfeiçoamento do serviço de backup, ampliando as ofertas de planos de contratação.

Na prática, o backup da empresa também foi projetado para atender ao setor financeiro, de modo que os clientes não precisam alocar funcionários para gerenciamento do serviço, que pode ser acompanhado por um painel disponibilizado pela empresa.

Para se destacar no segmento, a companhia aposta no fato de o armazenamento de dados ser feito no Brasil e o sistema contar com medidas de segurança reforçadas.

“Isso abre possibilidades para mais modelos de negócios, com opções moldáveis, nas quais o cliente poderá contratar o serviço conforme a sua necessidade de utilização”, afirma, em nota, Adriane dos Santos Rêgo, diretora de Novos Negócios da RTM. (Com assessoria de imprensa)