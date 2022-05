Roteador HUAWEI Wifi AX2 já está disponível para consumidores no Brasil

O dispositivo conta com Wi-Fi 6 e alterna automaticamente entre as faixas de 2,4 GHz e 5 GHz, de acordo com a necessidade de cada conexão

A Huawei lançou recentemente um roteador doméstico cuja tecnologia une o que há de mais moderno no mercado de tecnologia com segurança e privacidade para o consumidor. Disponível para empresas no mercado brasileiro desde o final de 2021, o aparelho é equipado com a sexta e mais potente geração de Wi-Fi, apresentando recursos inteligentes para uma experiência de uso aprimorada.

O HUAWEI Wifi AX2 traz o HarmonyOS Mesh+, uma solução que abrange vários recursos de rede da Huawei, permitindo que se combine roteadores individuais da marca para formar uma rede WiFi unificada e colaborativa.

O sistema se diferencia das redes mesh tradicionais já que em muitos casos elas estabelecem a conexão baseados somente na intensidade do sinal em vez de considerar os requisitos específicos de cada situação, prejudicando a experiência de usuário. Enquanto o dispositivo da Huawei, guiado pelo HarmonyOS Mesh+ e seus sete algoritmos de roaming, alterna entre os pontos de conexão e bandas que funcionam melhor para cada demanda específica, otimizando as conexões entre os roteadores pareados e entre um roteador e dispositivos conectados a ele, resultando em maior escalabilidade e melhor experiência do usuário.

Segundo José Luiz do Nascimento, Diretor Comercial de ISPs e Operadoras da Huawei CBG Brasil, o “Huawei WiFi AX2 é um roteador doméstico WiFi 6. De acordo com testes realizados no laboratório da Huawei, a taxa teórica máxima de conexão sem fio de banda dupla é de 1501 Mbps (1201 Mbps em 5 GHz e 300 Mbps em 2,4 GHz), bem mais veloz do que os 1200 Mbps dos roteadores WiFi 5. A taxa de conexão sem fio na banda de frequência de 5 GHz foi aumentada em 38%”.

Outro destaque do HUAWEI Wifi AX2 é a True Dual-band (banda dupla), tecnologia que analisa de forma inteligente o status do sinal de rede e alterna automaticamente entre as frequências de 2,4 GHz e 5 GHz, de acordo com a necessidade. O espectro de 5 GHz é ideal para jogos e streaming em alta velocidade. O aparelho também suporta o acesso simultâneo de 32 dispositivos na banda de 2,4 GHz e mais 32 dispositivos na banda de 5 GHz, totalizando 64.

A Huawei disponibiliza o dispositivo em duas versões. Uma é dedicada aos provedores de internet, ou Internet Service Providers (ISPs), com funcionalidades dedicadas a esse público. A outra é para consumidores finais, que agora já podem ser encontradas nos revendedores oficiais pela internet.

No mercado de ISPs, o custo depende da estratégia de cada empresa. Na maioria dos casos, o ISP fornece o roteador aos consumidores e só cobra pelo serviço. Caso o usuário final cancele o plano, o roteador é devolvido.

José Luiz do Nascimento comenta que ISPs e operadoras geralmente compram o roteador dos distribuidores autorizados em grandes volumes, afirmando que “o Huawei WiFi AX2 já é comercializado por mais de 500 provedores regionais de todo o país”.

Outra função que ajuda o roteador a se destacar no mercado é chamada pela Huawei de HiConfig. A ferramenta permite que os provedores configurem o aparelho individualmente ou de uma maneira massiva, rápida e prática – garantindo que os HUAWEI WiFi AX2 permaneçam configurados mesmo que precisem resetar o dispositivo. O recurso se mostra fundamental principalmente para empresas, já que aumenta a eficiência da instalação e manutenção e reduz os custos de operação do provedor.

“Sua conectividade de alta velocidade pode aprimorar de várias maneiras a experiência dos usuários, permitindo o envio e download de arquivos com mais rapidez, chamadas de vídeo sem buffering ou falhas na conexão,” finaliza o executivo.

Disponibilidade

Para o mercado de pequenos provedores, o roteador é vendido e entregue pelos distribuidores oficiais da Huawei Consumer Group: Agora Telecom, Connectoway e Fiber X.

