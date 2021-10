Roteador Google Wifi com tecnologia mesh chega ao Brasil pelo valor de R$ 1000

Os roteadores do Google possuem comunicação entre si e calculam o melhor caminho de tráfego de dados, entre outras funcionalidades. O pacote com três unidades do aparelho custa R$ 2 mil

Chegou hoje, 14, ao Brasil o roteador Google Wifi, produzido pelo Google com tecnologia mesh. O aparelho está a venda pelo preço unitário de R$ 999 ou em kits com três unidades, por R$ 1.999,00.

O Google Wifi funciona de maneira diferente de um roteador tradicional. Isso porque a tecnologia mesh fornece maior potência e elimina as chamadas “zonas mortas”, pontos cegos da casa em que o sinal fica muito fraco ou não chega. No total, os dispositivos cobrem até 110 m². Além disso, o dispositivo da big tech dispõe de antenas e amplificadores para tornar o sinal mais forte e melhor distribuído. Hoje, o Google Wifi é o roteador mesh mais vendido nos Estados Unidos.

Para conectar o aparelho, o usuário deverá conectá-lo à energia e ao cabo de rede do modem de seu provedor de internet. Depois, é preciso abrir o aplicativo Google Home para fazer a configuração. O aplicativo permite criar senhas alternativas para convidados, testar a velocidade do wifi, visualizar os dispositivos conectados à rede e selecionar aqueles que terão prioridade à conexão mais rápida.

Esse é o quarto produto lançado pelo Google no Brasil. Em 2014, a empresa trouxe o Chromecast, que transmite o conteúdo do smartphone, tablet ou laptop na tela da TV. Em 2019, foi a vez do Nest Mini, caixa de som inteligente com Assistente integrado, e, neste ano, chegou também a sua versão maior, o Nest Audio.

Comunicação entre roteadores

A partir do sistema mesh, os pontos de Wifi ligados à rede trabalham juntos para determinar o melhor caminho para os dados. Essa comunicação permite que não haja perda de desempenho de internet nos deslocamentos do usuário pela casa.

O Network Assisent, tecnologia integrada ao roteador, seleciona automaticamente o canal que esteja mais nítido (2,4 GHz ou 5GHz). O que ajuda a maximizar a conexão com o dispositivo. O recurso também fornece insights de desempenho da rede, como sugerir a mudança de um dos roteadores para um ambiente em que obterá melhor desempenho.

Outra funcionalidade do Google Wifi é o controle dos responsáveis sobre o uso da conectividade da rede wifi. Pais poderão, por exemplo, colocar os dispositivos das crianças em ‘pausa’ em determinados momentos. O recurso também permite bloquear automaticamente o acesso a sites impróprios em dispositivos selecionados. (Com assessoria de imprensa)