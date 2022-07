Robbu vai integrar telefonia a soluções digitais omnichannel

A Robbu, empresa especializada em soluções para atendimento digital omnichannel, está dando mais um passo na integração de sua plataforma com outros serviços de comunicação. A companhia lança a possibilidade de seus clientes interagirem com os consumidores via ligação telefônica a partir de chats, browser, mensageria, e-mail e outras ferramentas. A proposta é a de ampliar a área de tecnologia inclusive com a criação de novas soluções B2B para o segmento chatbot com inteligência artificial agregada.

Para essa nova etapa, a Robbu decidiu criar uma área de telecomunicações que é comandada por Levy Gonçalves e promete novas soluções em curto prazo. De acordo com o executivo, a próxima atualização da plataforma Invenio já terá a integração com telefonia disponível para os atuais clientes que desejarem incorporá-la. Ele já está trabalhando com quatro grandes clientes que optaram por utilizar a solução. “O cliente pode estar conversando com a empresa e ter alguma dúvida preferindo falar com um atendente. Essa conexão poderá ser feita normalmente, através do dispositivo do consumidor, ou via WEB RTC, para quem está conversando no navegador da internet e tem a disponibilidade de uma chamada telefônica”, disse.

A plataforma Invenio, que é o carro-chefe do omnichannel da Robbu, conta com 10 canais de atendimento integrados, como WhatsApp, Facebook, Instagram, webchat, SMS, e-mail e Voz Integrada; API aberta para integração; distribuição preditiva e jornada única do cliente. Há duas semanas, a empresa lançou uma nova ferramenta para o mercado corporativo, nessa mesma plataforma, na qual é possível realizar um monitoramento interno da empresa para controle de gestão de tarefas das equipes, andamento de projetos e fluxos de atendimento.

Com escritórios no Brasil, Portugal e Estados Unidos, a empresa conta com mais de 800 clientes. Estão nessa lista, por exemplo, empresas como Tik Tok, Basf, Petrobras, Roche, Crefisa, Prudential, Unimed, Whirpool e outros. Na área pública tem contratos com Poupa Tempo, Ministério da Saúde e este ano anunciou acordos importantes nesse setor. Com o Ministério da Desenvolvimento Regional fechou um Acordo de Cooperação Técnica, junto com o WhatsApp, para incluir esse serviço entre os canais pelos quais são enviados alertas de emergência.

Também ao lado do WhatsApp fechou uma parceria com o STF para implementar um canal oficial de mensagens no aplicativo. Esse projeto integra o Programa de Combate à Desinformação do tribunal e prevê medidas educativas e a difusão de informações oficiais e confiáveis pelo órgão. A conta vai funcionar como um assistente virtual que permite acesso a outras ferramentas já disponíveis no portal do STF.

