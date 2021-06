RNP vai escolher startup para desenvolver novo produto viável

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) lançou chamada pública para o Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação de Grupos de Trabalho de 2022. A ação tem como objetivo criar novos produtos e serviços para a comunidade de ensino e pesquisa. Pesquisadores de instituições públicas e privadas podem enviar suas propostas até o dia 30 de julho. Os resultados serão divulgados no dia 18 de outubro, com o anúncio dos novos Grupos de Trabalho selecionados.

Este ano, o edital contempla a comunidade científica e também startups interessadas em empreender em parceria com a RNP para a criação de um Produto Minimamente Viável (do inglês MVP), principal resultado do projeto de PD&I. Esse MVP deve ser obrigatoriamente desenvolvido para a criação de um novo produto ou serviço que possa beneficiar o Sistema RNP e sua comunidade de usuários. Os projetos serão elaborados ao longo de 2022 e terão duração de 12 meses.

Entre os tópicos de interesse contemplados na chamada pública estão Inteligência Artificial, Big Data, Blockchain, Internet das Coisas (IoT), Gestão de Identidade, Educação à Distância, Telemedicina, Trabalho Colaborativo e Cibersegurança.

Mais informações estão no edital, aqui.