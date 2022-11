RNP reabre processo de adesão de empresas ao consórcio da Infovia 00

Por disponibilidade de vagas e interesse de provedores e operadoras, a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) reabriu o processo de contratação de empresas interessadas em participar do consórcio do operador neutro da Infovia 00, infraestrutura que já está em operação.

Ao Tele.Síntese, o diretor de Engenharia e Operações da RNP, Eduardo Grizendi, justificou a reabertura do processo dizendo que “existe interesse de empresas que não participaram da primeira seleção de integrar o consórcio”.

Aberta na última sexta-feira, 28 de outubro, a seletiva vai até o próximo dia 27 de novembro. A infovia 00 conecta as cidades de Macapá (AP) e Santarém (PA), com aberturas nos municípios paraenses de Almerim, Monte Alegre e Alenquer. São 770 km de cabo de fibra óptica subfluvial, com capacidade de levar internet de alta velocidade a aproximadamente 1 milhão de habitantes da região.

Atualmente, seis empresas integram o consórcio, que foi formalizado em julho. “Alguns provedores já instalaram equipamentos e, há cerca de 15 dias, estão fazendo negócio por meio da infraestrutura”, comentou Grizendi.

No processo de reabertura, mais seis empresas poderão ser selecionadas para compor o grupo. Segundo o diretor da RNP, conforme as regras do consórcio, a próxima eventual reabertura só pode ocorrer após um ano.

“A maior motivação agora é que novas entrantes no 5G sinalizaram interesse pela rede”, destacou. Além de Vivo, TIM e Claro, compraram espectro para entrar no 5G as empresas Brisanet (Nordeste e Centro-Oeste), Unifique (Sul), Cloud2U (Rio de Janeiro) e Ligga (Norte e São Paulo)

A Infovia 00 é o projeto-piloto do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS), também conhecido por Norte Conectado, o qual prevê a criação de infovias ópticas feitas a partir de cabos instalados nos leitos dos rios amazonenses. O projeto e a construção foram feitos pela RNP. O cabo tem 42 fibras ópticas.

As empresas que fazem parte do consórcio podem explorar comercial e individualmente um par de fibra óptica do cabo por 15 anos.

INFOVIA 01

No dia 28 de novembro – um dia após fechar o processo de reabertura de consorciados da Infovia 00 –, a RNP divulgará o resultado da seleção das operadoras e dos Provedores de Serviços de Internet (ISPs) que irão compor o consórcio gestor da Infovia 01.

As empresas interessadas têm até a próxima segunda-feira, 7, para assinar os termos de aceite e de compromisso. Serão selecionados, no máximo, 12 negócios. Com extensão aproximada de 1.100 km, a infovia vai de Santarém (PA) a Manaus (AM).

