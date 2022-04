RNP cria ferramenta de cadastro de pesquisa do patrimônio genético

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) vai lançar amanhã, 19, um módulo de cadastro de pesquisa científica do Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado (SisGen).

A ferramenta foi criada pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) em parceria com o CNPq. O objetivo é promover a gestão do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado para fins de pesquisa. O recurso deve desburocratizar o processo de cadastro de pesquisa científica sem fins econômicos, gerar segurança jurídica ao setor acadêmico no acesso ao banco genético e ao conhecimento tradicional associado.

O projeto foi motivado pela necessidade de alterar a forma de cadastro do patrimônio genético para fins de pesquisas. As dificuldades enfrentadas pelos usuários do SisGen criavam um obstáculo à promoção do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no uso sustentável da biodiversidade brasileira, segundo o MCTI.

Neste primeiro momento, foi construído um MVP (Minimum Viable Product – produto mínimo viável, em tradução livre) para oferecer as principais necessidades para o uso da plataforma. Dessa forma, o módulo a ser lançado possui funcionalidades restritas, porém, com a desburocratização e segurança jurídica necessárias para os usuários cadastrarem suas pesquisas. O projeto definitivo terá continuidade posteriormente. (Com informações da Assessoria de Imprensa da RNP)

