RNP busca parceiros para compartilhamento de data centers

Consulta pública fica aberta até 18 de novembro; como contrapartida, as empresas selecionadas poderão fazer uso da infraestrutura óptica local e de longa distância da organização social

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) aguarda, até sexta-feira da próxima semana, 18, conforme previsto em chamada pública, a manifestação de empresas interessadas em compartilhamento de data centers.

A chamada pública, no formato Request for Information (RFI), tem o objetivo de obter informações de potenciais parceiros que disponham ou operem centros de dados.

Com base nas informações levantadas, a RNP planeja firmar acordos de cooperação técnica de compartilhamento dos data centers, tanto para uso da própria entidade como de suas instituições – universidades, institutos e unidades de pesquisa vinculados ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e ao Ministério da Educação (MEC).

Como contrapartida ao compartilhamento dos complexos processadores de dados, as empresas poderão fazer uso da infraestrutura óptica local e de longa distância da RNP.

Segundo a organização, para participar da consulta pública, os data centers podem estar localizados em qualquer cidade do País, mas há especial interesse por São Paulo, Fortaleza e Brasília.

A expectativa é de que a iniciativa gere redução de custos por meio do compartilhamento de infraestruturas e da cooperação técnica entre as equipes. O projeto também deve fortalecer a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento tecnológico no País.

Além disso, a RNP busca ampliar a ciberinfraestrutura nacional para educação, pesquisa e inovação. Nesse sentido, devem ser constituídos ao menos dois ambientes tecnológicos que operem como Centros Nacional de Dados (CNDs), com os objetivos de prover hospedagem, armazenamento e processamento em nuvem acadêmica híbrida.

Após o dia 18, data-limite para a entrega das respostas do RFI, o cronograma da chamada pública prevê dar retorno aos participantes sobre os próximos passos entre os dias 5 e 16 de dezembro.

O edital com todos os detalhes pode ser conferido no site da RNP.

