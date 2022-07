RNP busca dobrar integrantes de Operador Neutro para infovia 00

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Consórcio que compartilha a infraestrutura e fica encarregado da manutenção da rede conta atualmente com seis participantes. Número considerado ideal é de 12 integrantes.

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) reabrirá, em agosto, o processo para selecionar novos participantes do Operador Neutro para a infovia 00, consórcio formado por operadoras e provedores responsáveis pela operação e manutenção da rede. A medida ocorre por haver fibras excedentes para a composição atual, de seis empresas.

De acordo com a RNP, idealmente, a infraestrutura pode ser compartilhada com 12 empresas. Segundo Eduardo Grizendi, diretor de Engenharia e Operações da RNP “espera-se que, com tantas empresas fazendo uso dessa infraestrutura óptica, a qualidade melhore significativamente, por ser fibra óptica, e os preços caiam também significativamente, por ter vários competidores ofertando serviços para a população da região”.

A infovia 00 é a primeira fase do programa Norte Conectado. O trecho conecta as cidades de Macapá (AP) e Santarém (PA). São 770 km de cabo de fibra óptica subfluvial, com capacidade para levar internet de alta velocidade a cerca de 1 milhão de habitantes da região.

A infraestrutura ficou pronta em junho deste ano e a operação começou na primeira semana de julho, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama) concedeu a licença ambiental para a operação

Operador neutro e auditoria

A preocupação com eventual falta de interesse de participantes no modelo de operador neutro é um dos pontos ressaltados em auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) na execução do programa Norte e Nordeste Conectado, que compreende a construção de outras 7 infovias.

O relatório da CGU sobre a execução do projeto, divulgado neste mês, apontava a falta de definições sobre o modelo de operação da infovia 01, próxima fase do programa, que liga Manaus a Santarém. Em nota divulgada nesta terça-feira, 13, a RNP esclarece que será utilizado também um modelo de operador neutro para a nova etapa, assim como foi com a infovia 00.

“A RNP, como membro do Comitê Gestor, foi convocada para estruturar o consórcio aberto para o Operador Neutro da nova infovia, a partir do modelo utilizado no projeto-piloto. O processo de qualificação de operadoras e provedores interessados em compartilhar a infraestrutura da infovia deverá ser lançado em agosto”, explicou a entidade.

A implantação da infovia 01 será realizada pela empresa EAD – Seja Digital, com previsão de finalização em março de 2023. Para aprimorar o modelo de Operador Neutro para este trecho, a RNP submeteu à consulta pública o Termo de Referência que estabelece as condições para qualificação de operadoras e provedores potenciais.

A consulta pública foi aberta na última terça-feira (12) e vai até 29 de julho. O documento para chamar o mercado a dar suas contribuições pode ser acessado neste link.

Para auxiliar os interessados em apresentar sugestões, a RNP promoverá, ainda, um workshop virtual na terça-feira (19), das 10h às 12h, com transmissão pelo serviço de Conferência Web.

