RNP abre seleção de empresas para operar Infovia 01

Processo vai formar Consórcio Aberto do Operador Neutro que faz parte da segunda etapa do programa Norte Conectado. Direito de exploração da infraestrutura é de 15 anos.

A Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP) abriu processo de seleção de pessoas jurídicas interessadas em operar a Infovia 01, do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS) – Norte Conectado. O termo de referência foi publicado na quarta-feira, 21, mas divulgado nesta sexta, 23, pelo Ministério das Comunicações (MCom).

De acordo com a pasta, a Infovia 01 terá 1.100 km de extensão e é implantada pela EAD/Seja Digital. Ela liga Santarém (PA) a Manaus (AM), com aberturas em Óbidos (PA), Juriti (PA), Parintins (AM), Urucurituba (AM) e Itacoatiara (AM), e derivações para Oriximiná (PA), Terra Santa (PA) e Autazes (AM).

PUBLICIDADE

O processo de seleção é voltado para empresas e fundações de direito público ou privado. Serão selecionados no mínimo três e no máximo 12 pessoas jurídicas. Juntas, elas vão compor um Consórcio Aberto do Operador Neutro, com direito de explorar comercialmente a infraestrutura por 15 anos.

Ainda de acordo com o MCom, nesse processo, também será executada a interligação de Curuá (PA) a Alenquer (PA) – trecho que fará parte da Infovia 00. A previsão de entrega segue em março de 2023.

Norte Conectado

A Infovia 01 é a segunda etapa do programa Norte Conectado. A primeira etapa, Infovia 00, também foi implementada no modelo de Consórcio Aberto do Operador Neutro.

A iniciativa, realizada pelo governo em parceria com a RNP, tem como objetivo ampliar o acesso à internet de qualidade na região. Já são mais de 700 quilômetros de cabos ópticos subaquáticos instalados nos leitos dos rios.

O trecho concluído conecta as cidades de Macapá (AP) e Santarém (PA). S, com expectativa de beneficiar 1 milhão de habitantes.

De acordo com a RNP, a operação da Infovia 00 já começou na primeira semana de julho, com licença ambiental para a operação por parte do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (Ibama).

PUBLICIDADE