Ricardo Scheffer é o novo CEO da Sonda no Brasil

A Sonda, empresa chilena especializada em serviços de Transformação Digital da América Latina, anuncia Ricardo Scheffer como o novo CEO da companhia no Brasil. Agora, Scheffer terá como foco oferecer suporte a necessidade das companhias de diferentes segmentos da economia na retomada de seus projetos de inovação e digitalização.

Ele substitui Affonso Nina, que ocupava o cargo desde 2017. A Sonda não divulgou o motivo da saída de Nina.

Com mais de 20 anos na Sonda, Ricardo Scheffer passou por diversas áreas dentro da companhia, atuando nas operações comerciais e de desenvolvimento de novos negócios. Destacou-se em sua última função como vice-presidente de Serviços de TI. Possui formação em Administração de Empresas pela Universidade Paulista (Unip).

O Brasil é o maior mercado para a Sonda na América Latina. No primeiro semestre do ano, o país representou 44% do total das novas oportunidades de negócios, conforme reportado pela companhia. (Com assessoria de imprensa)