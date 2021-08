RI da Vivo eleito o melhor em telecom da América Latina

A equipe de Relações com Investidores da Vivo foi eleita, pelo terceiro ano consecutivo, a melhor da América Latina no setor de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações (TMT) na pesquisa Latin America Executive Team, conduzida pela Institutional Investor – publicação internacional sobre o setor financeiro. A eleição contou com a participação de 534 investidores e 231 analistas de todo o mundo.

A equipe, liderada pelo CFO, David Melcon, teve cinco profissionais listados entre os melhores do setor. Dentre os critérios de avaliação, a publicação ressaltou a transparência da Vivo na divulgação de informações financeiras e o relacionamento da empresa com o mercado.

PUBLICIDADE

Na avaliação dos analistas, a Vivo também ficou em primeiro lugar nas categorias: Programa de Relações com Investidores, Gestão de Crise – COVID-19 e Divulgação de Métricas ESG (Environmental, Social and Governance), consolidando a atuação da Vivo no mercado de capitais tanto em assuntos financeiros, como em aspectos ambiental, social e de governança. (Com assessoria de imprensa)