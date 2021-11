Revisão das regras do TAC prevê 180 dias para negociação

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Operadora poderá incluir novos processos depois da admissão do acordo

A proposta de revisão do regulamento de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), foi provada nesta quinta-feira, 25, pelo Conselho Diretor da Anatel, com o objetivo de dar mais eficiência e celeridade nas negociações dos acordos. De 2013 para cá, data do primeiro regulamento, somente dois Termos (TAC) foram aprovados, o da TIM e da Algar. A proposta vai passar por consulta pública pelo prazo de 45 dias.

Pelo texto proposto pelo conselheiro Moisés Moreira,n o requerimento para abertura das negociações somente entrará os Pados que preveem o ajustamento de conduta irregular, já com cronograma de metas e obrigações. Mas na admissão do TAC, a operadora pode incluir novos processos até a avaliação pela área técnica. O prazo de negociação passa para 180 meses, período em que os Pados ficam suspensos.

PUBLICIDADE

O acompanhamento será gerenciado pela Superintendência de Controle de Obrigações, mas será acompanhado por todas as superintendências temáticas. Os compromissos adicionais devem atender a áreas de baixo desenvolvimento econômico e social;

redução das diferenças regionais; modernização das redes de telecomunicações; elevação dos padrões de qualidade propiciados aos usuários; massificação do acesso à internet em banda larga.

O atraso de seis meses no cumprimento de obrigações será considerado como não atendido. Além disso, o ressarcimento do usuário será negociado diretamente, atendendo a regulamentação da agência. A operadora deve garantir o mínimo de um ano para consulta pelos usuários que saíram de sua base.

O relator ainda propõe que alterações normativas após a assinatura do TAC implicarão a possibilidade da compromissária requerer repactuação.

O TAC da TIM estabeleceu a implantação de telefonia móvel (SMP) em 4G em 369 municípios que atualmente possuem banda larga móvel em tecnologia 2G ou 3G, mas sem a prestação desse serviço por outra operadora. E o da Algar Telecom prevê a implantação de 4G em nove cidades ( duas de Goiás e sete de Minas Gerais) com população menor que 30 mil habitantes, 22 distritos (de MG e GO) e 52 estações rádio base (ERB) às margens de rodovias em Minas Gerais (50) e São Paulo (2) .

PUBLICIDADE