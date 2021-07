Reserva de ações da Unifique terá início segunda-feira, 12

O início do período de reserva de ações, no processo de Oferta Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês) da Unifique começa nessa segunda-feira, 12, e vai até o dia 13, para pessoas vinculadas, e até 22, para os interessados em geral. O preço de substituição ou aquisição, até o momento, está estimado entre R$ 8,41 e R$ 10,49, valores que podem ser alterados.

No dia 23, está prevista a fixação do preço da ação e no dia 26 está prevista a oferta pela CVM. No dia seguinte, terão início as negociações de ações no novo mercado. A data de liquidação é 28 de julho.

A Unifique, operadora sediada em Santa Catarina, tem apresentado resultados animadores nos últimos três anos, com aumento anual do faturamento em torno de 60%. A prestadoras atua em 143 cidades e possui 350 mil clientes.