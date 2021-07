Relatoria do 5G pode ser a última de Carreiro no TCU

Comenta-se nos meios políticos de Brasília que o relator do leilão do 5G no Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Raimundo Carreiro, está de saída do Tribunal, antecipando assim a sua aposentadoria para abrir uma vaga ao governo Bolsonaro na Corte de Contas. Carreiro, que foi indicado pelo Senado Federal, Casa na qual ocupou a Secretaria Geral da Mesa por muitos anos, poderia ser indicado para uma embaixada na Europa, mais precisamente, Portugal.

Com a antecipação de sua aposentadoria, estaria aberta a porta para a composição do governo com os parlamentares, visto que a vaga é de livre indicação do Poder Legislativo. Estariam na disputa pela vaga de Carreiro os senadores Antonio Anastasia (PSD/MG); a senadora Kátia Abreu ( PP/TO) e o deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos/RR). A confirmar.