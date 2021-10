Relator deve reapresentar PL sobre desoneração da folha em, no máximo, 15 dias

O relator do projeto de lei 2541/21, deputado delegado Marcelo Freitas (PSL – MG), retirou o PL da pauta de votação nesta terça, 5, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, porque quer rever os números. A proposta pede a prorrogação da desoneração da folha de pagamento para 17 setores econômicos, incluindo TI e call center.

“Ele pediu para tirar da pauta porque envolve orçamento e ele quer mexer. Vai revisar o texto”, disse ao TS a assessoria do relator. “A proposta vai ao encontro da necessidade de alavancar a economia brasileira no contexto em que o país vive”, apontou o deputado delegado Marcelo Freitas no relatório apresentado na segunda, 4, um dia antes de pedir a retirada da pauta.

Segundo a assessoria do parlamentar, ele deve reapresentar um novo relatório na semana posterior à do feriado (18 a 22 de outubro), já com as alterações.