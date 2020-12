Reino Unido manda teles retirarem Huawei da 5G até setembro de 2021

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A data é a mesma para que as operadoras deixem também de comprar equipamentos da fabricante.

O Reino Unido estabeleceu setembro de 2021 como o prazo final para que as operadoras de telecomunicações retirem as últimas instalações 5G da Huawei do país. A data se soma àquela estabelecida ainda em julho para a proibição de compra de equipamentos 5G da fornecedora chinesa a partir de 2021.

O Departamento para Digital, Cultura, Mídia e Esporte lançou uma versão atualizada da Telecommunication Security Bill contendo a atualização dos prazos. A lei, que foi proposta em 24 de novembro, ainda precisa passar pela aprovação do parlamento. Os operadores que não cumprirem o estipulado pela lesgislação terão multa de 10% do valor de suas vendas.

PUBLICIDADE

“Estou definindo um caminho claro para a remoção completa de fornecedores de alto risco de nossas redes 5G”, declarou Oliver Dowden, secretário de Estado para Digital.

Simultaneamente à retirada da fornecedora chinesa do Reino Unido, o governo busca promover projetos de promoção da diversidade na cadeia de suprimentos 5G, a fim de que garantir que o Reino Unido nunca mais tenha que “depender de um punhado de fornecedores de telecom”. Isso inclui um pacote de estímulos ao desenvolvimento de OpenRAN no território. Ainda, na semana passada, o governo já havia anunciado £ 250 milhões em fundos públicos dedicados a diversificar a cadeia de suprimentos 5G. (Com agência internacional)