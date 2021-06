Reino Unido financiará centro OpenRAN

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Com isso, o governo desembolsará £ 1 milhão em um ambiente de simulação de interoperabilidade entre equipamentos de diversos fornecedores

Autoridades do Reino Unido irão investir £ 1 milhão em um centro de testes para desenvolvimento de tecnologia RAN. Esse é mais um movimento da região para encontrar outras opções de fornecimentos de infraestrutura de telecomunicações após banimento da Huawei.

PUBLICIDADE

“A estratégia visa construir uma cadeia de suprimentos mais segura e inovadora, adequada para o futuro, menos dependente de um pequeno número de fornecedores multinacionais e mais acessível para novos participantes no mercado.”, afirmou o Departamento de Mídias, Cultura e Esporte (DCMS) do Reino Unido em nota.

O Centro de Interoperabilidade de Rede Aberta SmartRAN (SONIC Labs) ficará localizado em Londres e Brighton. O SONIC Labs oferecerá um ambiente de simulação das condições do mundo real e com equipamentos de diversos fornecedores para testar a interoperabilidade entre eles. Participarão do projeto Accelleran, Mavenir, Radisys, Benetel, Phluido, Druid e Effnet.

O centro será financiado pelo DCMS e administrado pelo regulador de telecom Ofcom e agência de inovação Digital Catapult. O SONIC Labs contou com a já existente infraestrutura e capacidade da Digital Catapult. (Com assessoria de imprensa)