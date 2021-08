Regulador do Reino Unido levanta preocupações sobre aquisição da Arm pela Nvidia

A aquisição da Arm pela Nvidia traz preocupações para a Autoridade de Competição e Mercados (CMA) sobre os danos que pode causar na competição. O regulador entregou ao o Departamento para Digital, Cultura e Sports (DCMS) do Reino Unido no dia 20 um relatório sobre as possíveis consequências do negócio.

Conforme a CMA, a partir da aquisição, a Nvidia pode limitar o acesso dos concorrentes à propriedade intelectual da Arm, muito utilizada na produção de chips. Nesse caso, a perda da competição acarretaria em danos à inovações em múltiplos mercados. Para os consumidores, isso se traduziria em produtos de qualidade menor e custo maior.

“A indústria de tecnologia de chips vale bilhões e é vital para produtos nos quais empresas e consumidores confiam todos os dias. Isso inclui o processamento de dados críticos e tecnologia de datacenter que oferece suporte a negócios digitais em toda a economia e o desenvolvimento futuro de tecnologias de inteligência artificial”, afirmou Andrea Coscelli, chege executiva da CMA.

Em abril de 2021, o DCMS publicou um aviso de intervenção sobre a fusão. O CMA providenciou relatório contendo seus achados a respeito da transação. Agora, o DCMS deve decidir entre uma segunda investigação pra avaliar questões de segurança nacional e de competição ou apenas de competição.