Reforma tem que reduzir carga tributária de telecom, aponta ex-ministro do Planejamento

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Dyogo Oliveira defendeu redução da volatilidade cambial, de juros e política no Brasil

O economista Dyogo Oliveira, e ex-ministro do Planejamento no governo Michel Temer, defendeu hoje, 22, durante sessão online do Painel Telebrasil 2020, que a reforma tributária tem que que ser benéfica para o setor de telecomunicações.

Oliveira assinalou que o setor é fundamental para o funcionamento da sociedade, o que ficou claro em tempos de pandemia. “Não é simplesmente reformar por reformar, mas sim colocar algo melhor do que estava”, recomendou.

Citou que a reforma tributária que está em andamento está sendo discutida há pelo menos 30 anos. “É importante entender qual é a qualidade do que está fazendo”, criticou, com mais uma recomendação: “Precisamos ter um sistema econômico, mercado e regulação mais eficientes”, complementou.

PUBLICIDADE

Para o economista, é preciso avançar nas questões regulatórias e sua eficiência e ressaltou que, além da infraestrutura física, é necessário ter capital humano.

Juros e câmbio

Para o ex-ministro, é preciso reduzir a volatilidade de juros, câmbio e política no país para que a economia voltar a crescer de forma vigorosa.

“Precisamos de menos volatilidade e mais eficiência. O Brasil ainda é muito volátil, no câmbio, juros, e ambiente político. Tudo isso se traduz em percepção de risco. Isso afugenta as decisões de investimentos e, portanto, afugenta o crescimento. Por isso, precisamos buscar o caminho da estabilidade”, disse.