Reestruturada, Seaborn tem novo CEO

Operadora do cabo submarino Seabras-1 estava com posto ocupado por interino desde julho

A Seaborn Networks, operadora do cabo submarino Seabras-1, que liga o Brasil aos Estados Unidos, nomeou no começo do mês Steve Orlando para o cargo de chief executive officer (CEO).

Orlando tem 27 anos de experiência em cargos de liderança sênior no Zayo Group, CenturyLink, Level 3, Global Crossing e Verizon Business. Antes de chegar à Seaborn, era vice-presidente da Zayo Group, onde atuou como vice-presidente sênior de soluções de fibra e rede.

Orlando assume após a saída dos diretores que fundaram a Seaborn. Na virada do ano, a operadora do cabo pediu recuperação judicial em meio a disputas internas pelo controle da empresa, travadas entre a diretoria à época e o fundo Partners Group.

Após acordo firmado em julho, os fundadores deixaram a empresa, exceto por Andy Bax, restando o fundo como único proprietário. O movimento marcou também o fim do processo de recuperação judicial. Pete Hayes, que é o presidente do conselho, vinha exercendo o cargo de CEO interinamente, e agora deixa de acumular as funções.