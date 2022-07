Redução do ICMS também será repassada para o cliente TIM

A redução do ICMS para os serviços de telecomunicações aprovada pela Lei Complementar nº 194, também chegará ao cliente da TIM, assim que os sistemas forem ajustados. Segundo o CEO da operadora, Alberto Griselli, a redução do imposto estadual (a média da alíquota cobrada sobre os serviços de comunicações é de 40%) é um importante ganho não só para o setor, mas para o consumidor brasileiro.

“Vamos passar para a ponta logo que a atualização sistêmica seja concluída”, afirmou o executivo. Segundo ele, a empresa já está trabalhando em planos de preços para que o consumidor tenha benefícios tangíveis quanto à redução do ICMS em relação aos planos comercializado atualmente. ” O consumidor vai pagar menos”, vaticinou.

Promoções para o pré-pago

Ao anunciar hoje, 5, a estratégia da operadora para o início da oferta de serviços do 5G no Distrito Federal, Griselli, divulgou também a parceria fechada com a Amazon, de distribuição da plataforma de vídeo, o Prime Video, para os clientes pré-pagos da empresa. “A cada ativação de recarga, de pelo menos 15 reais, haverá também a reativação do Prime Video para assistir a todos os filmes e séries no celular”, afirmou ele.

Segundo o executivo, a empresa buscou no mercado alternativa com o maior catálogo disponível por entender que precisava ofertar uma opção de “grande valor” não apenas para o cliente do pós-pago.

Valorização

Com a aquisição de parte dos ativos da Oi e o início da oferta do 5G, a TIM prevê uma nova valorização de sua ações. Segundo o CEO, a TIM se comprometeu com o mercado financeiro de crescer as receitas acima da inflação, nos próximos três anos. Além disso, a rentabilidade versus geração de caixa, que está hoje em 24%, subirá também para 29% nos próximos.

“Faremos isso com várias alavancas. A compra da Oi é estrutural, pois temos mais espectro, que tende a baratear o nosso investimento, com menos Opex em relação ao Capex, e provavelmente, em 2024 deixaremos de investir em 4G, porque a 5G estará bem mais vantajosa. É um conjunto de medidas que foram elaboradas nos últimos anos e que agora estão aqui na mesa para fazer o que não foi feito na última década”, concluiu.

