Redução do Fistel traz importantes benefícios

A redução da taxa do Fistel das antenas de satélite – que está proposta em Medida Provisória que tramita no Congresso Nacional, e corre o risco de perder a validade – traz benefícios econômicos superiores à desoneração que será feita. Esse alerta foi feito por Agostinho Linhares, ao lembrar que a taxa, que atualmente é de R$ 201,12 vai cair para R$ 26,83, tornando a banda larga via satélite mas barata para o brasileiro.