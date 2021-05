Redes, públicas ou privadas, precisam de políticas constantes, diz diretor da Trópico

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

As políticas públicas para redes, públicas ou privadas, têm que ser constantes e efetivas. Foi o que propôs Samuel Lauretti, diretor comercial da Trópico, nesta terça, 4, durante o Agrotic 2021, evento que vai até quinta, 6.

“A modernização do campo exige conectividade, e falta conectividade principalmente nas áreas de interesse dos produtores, que é onde a produção ocorre. Também falta nas áreas mais remotas. As redes privadas são complementares às públicas e há espaço para todo tipo de rede. Mas para que funcione, as redes, privada e pública, precisam de políticas constantes”, disse Lauretti.

O diretor da Trópico citou um case de sucesso de sua empresa como exemplo. “Enxergamos demandas e oportunidades dos dois lados. Cito nossa participação no projeto da Usina São Martinho , já na quarta safra, de ambiente conectado, com sistema de controle das frotas. Temos 1,5 milhão de hectares contratados conectando pessoas e coisas. Mostra que o produtor pode ter retorno de investimento desse tipo em 12 meses”.

Lauretti falou sobre as possibilidades em parcerias entre as redes privada e pública. “Existe demanda de conectividade, e conectividade é uma habilitadora de eficiência para o produtor. Existe uma complementariedade de redes privadas e públicas. Há uma carência muito grande em áreas remotas, coisa de um a dois terminais a cada 1.000 hectares, o que pode ser um desafio para uma rede pública. Por isso enxergamos demandas e oportunidades dos dois lados”.

Ele participou da live ao lado de Alexandre Dal Forno, head de Marketing Corporativo & IoT da Tim Brasil; Marcelo Motta, diretor de Cyber Security & Soluções na Huawei Global; Moises Moreira, Conselheiro da Anatel; e Renato Bueno, diretor de Novos Negócios da Nokia no Brasil e da ConectarAGRO.

