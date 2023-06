Redes metropolitanas da infovia 01 ficam prontas em agosto

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou nesta terça-feira, 27, que todas as redes metropolitanas interconectadas à Infovia 01, que liga Santarém (PA) a Manaus (AM) serão concluídas até agosto.

A iniciativa é parte do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS) para Implantação de backbone em fibra óptica subfluvial (sob os leitos dos rios amazônicos) na região Norte. O backbone da Infovia 01 vai interligar redes de nove cidades, atendendo órgãos públicos municipais, oito Fóruns, uma Unidade Integrada de Polícia, 11 Hospitais e 132 escolas públicas urbanas.

A informação é do conselheiro da Anatel, Moisés, Moreira, que, junto como superintendente de outorgas, Vinicius Caram, apresentou o projeto na semana passada à Reitoria da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) de Santarém, ao Comandante da Estação Naval Rio Negro de Manaus, ao chefe do Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx) de Brasília e o Diretor de Engenharia e Operações da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP). Todos participam em alguma medida do projeto. A RNP, por exemplo, é responsável por coordenar os provedores que vão utilizar a Infovia 01.

A Infovia Santarém-PA/Manaus-AM foi executada pela Entidade Administradora da Digitalização de Canais de TV e RTV (EAD). Utilizou recursos do saldo remanescente do desligamento da TV analógica e migração para a TV digital.

As Redes Metropolitanas ópticas terrestres (com previsão de conclusão no fim de agosto) ficam nas cidades de: Curuá-PA, Óbidos-PA, Oriximiná-PA, Juruti-PA, Terra Santa-PA, Parintins-AM, Urucurituba-AM, Itacoatiara-AM e Autazes-AM.

O projeto prevê ainda a aquisição e a instalação de um Ponto de Acesso (Access Point) sem fio (tecnologia WiFi) em cada um dos pontos de atendimento. (Com assessoria de imprensa)