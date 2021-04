Rede subterrânea de fibra da Netpal vai turbinar conexões no litoral norte gaúcho

Municípios do litoral norte do Rio Grande do Sul vão ganhar um reforço de peso para aumentar a conectividade na região. A Netpal Telecom está implantando a primeira rede de fibra óptica da região, beneficiando seus clientes em Capivari do Sul, Palmares do Sul, Mostardas e Tavares, e ampliando até São José do Norte.

É o que conta Isaac Bauermann, gerente de redes da Netpal, ISP que opera na região desde 2003. Para a construção da rede de fibra óptica subterrânea com 320 km, estão sendo aplicados cerca de R$ 6 milhões de recursos próprios.

Até agora, a região tinha apenas internet via rádio, já que está localizada entre o oceano e a lagoa dos Patos, ou seja, em uma península. Com a nova infraestrutura a Netpal continuará atendendo o varejo, mas terá capacidade para atender outros ISPs que atuam na região e, de quebra, levar conexão para o agronegócio, existente na região.

Outro mercado que poderá ser atendido pela nova rede é o de geração de energia eólica, que tem ganhado muita força na região. “A infraestrutura denominada de “Península Digital” vai trazer progresso e mais receitas à região”, completa Bauermann.