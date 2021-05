Rede neutra da American Tower oferece até 10 Gbps no acesso

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A empresa de infraestrutura American Tower ampliou a capacidade de sua rede neutra de acesso em fibra óptica (FTTH). A empresa implementou a tecnologia XGS-PON com equipamentos da fabricante Nokia. Com isso, as operadoras clientes poderão comercializar serviços de até 10 Gbps para usuários residenciais e corporativos.

Uma das maiores usuárias de rede neutra da ATC é a Vivo, que atenderá 40 cidades de Minas Gerais usando a infraestrutura da parceira. A rede neutra da ATC atualmente tem 500 mil HPs (casas aptas a assinar internet por fibra) em 26 cidades. A projeção é que até o final de 2021 sejam 750 mil HPs e 1 milhão em 2022.

“Como provedores de infraestrutura neutra compartilhada, é muito importante garantir a evolução tecnológica da rede para atender as necessidades não só atuais como futuras das operadoras”, afirma Abel Camargo, vice-presidente de Fibra e Novos Negócios da American Tower no Brasil.

O XGS-PON é uma evolução tecnológica em relação ao GPON, que hoje domina o mercado nacional. Além do aumento de velocidade, que permite a comercialização de serviços de até 10 Gbps para os usuários finais das operadoras, ela também se diferencia pela capacidade de oferecer serviços simétricos, ou seja, aqueles em que a velocidade de upload para a rede pode ser a mesma que a velocidade de download. A tecnologia permite atender à necessidade de maiores velocidades de upload, cada vez mais identificada por usuários residenciais com a massificação do home office, jogos online, educação online, telemedicina, realidade virtual, entre outras aplicações.

A tecnologia foi aplicada em todas as cidades que contam com a operação da rede neutra, sem a necessidade de troca de equipamentos ou investimentos na rede óptica, uma vez que toda a rede já foi planejada considerando as evoluções tecnológicas esperadas para redes PON, segundo a ATC.

“Os clientes da rede já podem comercializar planos com velocidades de até 10 Gbps para seus clientes finais, em qualquer cidade onde temos operação. Tendências mundiais indicam que a necessidade de redes com essa capacidade irá se intensificar nos próximos dois a três anos e partindo dessa premissa estamos com certeza preparando a rede para este futuro”, complementa Camargo.

O modelo de negócio de rede neutra FTTH da American Tower foi lançado em 2019. Consiste em uma infraestrutura de acesso que pode ser compartilhada por várias operadoras para explorar serviços de telecomunicações em fibra óptica para seus clientes finais. “O objetivo é otimizar e racionalizar os investimentos do setor, uma vez que o compartilhamento de uma única rede possibilita custos mais baixos para todos, além de evitar a duplicação de infraestrutura, uso de postes, dutos, e consumo de energia”, conclui o executivo.

De acordo com a conferência de resultados do primeiro trimestre de 2021, investimentos em redes de fibra óptica já alcançaram a marca de mais de US$ 1 bilhão nos últimos quatro anos em países da América Latina e da África. O Brasil é um país-chave na estratégia da empresa, mas ela não revela o valor exato aplicado aqui. (Com assessoria de imprensa)