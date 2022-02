Rede IoT da American Tower transportou 5 bilhões de mensagens em 3 anos

A American Tower, operadora de infraestrutura de telecomunicação, avisou hoje, 23, que sua rede neutra LoraWan de internet das coisas (Iot) no Brasil bateu a marca de 5 bilhões de mensagens transportadas, em três anos de ativação.

Vale destacar que a rede não cobre todo o país, mas áreas consideradas prioritárias pela empresa, onde estão instaladas empresas que movimentam 67% do PIB do país. Entra as cidades estão todas as capitais brasileiras e o Distrito Federal e 270 municípios. O integrador da tecnologia IoT é a Everynet.

No ano passado, a ATC anunciou cinco milhões de conexões em acordos firmados para os próximos cinco anos.

Evolução

“É interessante ver como o mercado e o ecossistema se desenvolvem. No primeiro ano de operação observamos uma forte atividade em rastreamento, vertical já existente que foi aprimorada por meio de complementaridade de tecnologias. Logo depois veio a medição inteligente (água, gás, energia) que cresceu 10 vezes durante a pandemia. Ainda na vertical de cidades inteligentes, observamos o aumento da tração na telegestão de iluminação pública, na qual já temos 18 pilotos em todo o país, incluindo algumas das capitais”, afirma Daniel Laper, diretor de Fibra e Novos Negócios para a American Tower do Brasil.

Hoje, o ecossistema IoT Labs já conta com mais de 130 parceiros, cobrindo as principais verticais com grande variedade de soluções nacionais prontas para uso. Entre as iniciativas de desenvolvimento de ecossistemas, destacam-se parcerias estratégicas com governos locais, instituições de ensino e aceleradoras.

“Atualmente temos 16 acordos de cooperação para o desenvolvimento de ecossistemas e acreditamos que isso é uma relação ganha-ganha para a academia, empresas e sociedade em geral. Vemos Internet das Coisas como um jogo coletivo, onde um ecossistema robusto é a grande alavanca de escala”, completa Laper, a respeito da rede IoT da American Tower. (Com assessoria de imprensa)

PUBLICIDADE