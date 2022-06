Rede de fibra óptica da V.tal abriga nova telecom do Paraná

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Axxel inicia a sua atuação oferecendo serviço de internet de ultra velocidade em Curitiba e mais 11 cidades do Estado. Campanha de lançamento oferece planos de 200 Mbps

A Axxel é uma nova empresa de internet banda larga fixa que passa a atuar no Paraná, e a telecom vai utilizar a rede neutra de fibra óptica da V.tal.

A V.tal será responsável pela rede de FTTH (Fiber To The Home) da Axxel. Neste primeiro momento, a provedora inicia a sua atuação oferecendo serviço de internet de ultra velocidade em Curitiba e região metropolitana (Almirante Tamandaré, Araucária, Colombo, Pinhais e São José dos Pinhais), e nas cidades de Cascavel, Guaratuba, Londrina, Maringá, Paranaguá e Ponta Grossa, com mais de 1,4 milhão de casas disponíveis da V.tal para contratação nestas localidades.

PUBLICIDADE

No inicio do mês passado, a V.tal chegou a 16 milhões de casas passadas (que pode assinar planos de banda larga) com fibra óptica.

Planos

A Axxel sai com campanha de lançamento em que oferece planos com velocidades de 200 Mbps, por R$ 89,90/mês; e 500 Mega, por R$ 99,90/mês. Também serão ofertados serviços de monitoramento em tempo real por câmeras, alarmes residenciais e streaming para vídeos e jogos.

O planejamento de expansão da Axxel para os próximos anos prevê a atuação em 80 cidades do sul do País. Segundo a empresa, a ideia é acompanhar a jornada do usuário ao longo de toda a prestação de serviço, para mudar paradigmas do mercado quanto ao atendimento prestado pelas operadoras.

Para isso, a Axxel terá no atendimento telefone 0800, WhatsApp e email. Também vai disponibilizar concierges de atendimento, que serão responsáveis por determinadas carteiras de clientes.

No quesito streaming, a Axxel já conta com a HBO Max, e planeja englobar Netflix, Paramount, Discovery Plus e Disney, entre outros. A meta é chegar a 100 mil clientes até o final de 2023, segundo Felipe Scandelari, diretor comercial da empresa.

PUBLICIDADE