Rede da Claro se sai melhor em novas medições da Opensignal

A Opensignal publicou nesta quinta, 28, dois novos relatórios sobre a velocidade das redes do Brasil, e a Claro se destaca em ambos. Os estudos Mobile Network Experience e 5G Experience pretendem mostrar a experiência que os brasileiros recebem das operadoras móveis do país.

As análises revelam forte desempenho da Claro, que foi nomeada vencedora ou vencedora conjunta em 13 das 15 categorias em ambos os relatórios.

A Claro ganha os dois prêmios de velocidade geral, conforme a Opensignal. Os usuários da operadora tiveram as velocidades médias gerais mais rápidas de download, com clock de 21,7 Mbps, 34,8% mais rápido que a Vivo, em segundo lugar.

Também é da Claro a liderança em Upload Speed ​​Experience, com pontuação de 7,6 Mbps. Mas aqui, a TIM vem em segundo lugar, com 6,9 Mbps, 10,1% atrás do vencedor.

A TIM ganha em duas categorias: Core Consistent Quality e Disponibilidade. A operadora leva Core Consistent Quality com uma pontuação de 84%. Essa categoria mede a porcentagem de testes de usuários que atenderam aos limites mínimos de desempenho recomendados para aplicativos de desempenho inferior, como navegação na web.

Mas a Claro ficou com todos os prêmios gerais de experiência. Vence em Experiência de Vídeo, Experiência de Jogos e Experiência de Aplicativo de Voz. Também é a única operadora a se classificar na categoria Aceitável (74-80) para Voice App Experience, o que significa que alguns usuários ficaram satisfeitos, mas alguns experimentaram prejuízos perceptíveis na qualidade das chamadas.

Em 5G, também deu Claro. É a única vencedora dos prêmios 5G Video Experience, 5G Games Experience e 5G Voice App Experience.

Na categoria Experiência de Vídeo 5G, Claro e TIM ficaram na categoria Muito Bom (65-75), enquanto a Vivo pontuou em Bom (55 – 65), categoria abaixo. Todas as operadoras viram melhorias substanciais em suas pontuações de experiência de vídeo 5G em comparação com suas pontuações gerais, variando de 23,5 a 26,3 pontos.

Claro e TIM dividem as honras por Velocidade de Upload 5G: ficaram com pontuações na faixa de 20,9-21,6 Mbps. Nas redes das duas operadoras, os usuários obtiveram velocidades 3,1 e 2,7 vezes mais rápidas quando conectados ao 5G, em comparação com a média em todas as gerações de tecnologia móvel (Upload Speed ​​Experience), respectivamente.

